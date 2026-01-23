Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби - РИА Новости, 23.01.2026
23:56 23.01.2026
Опубликованы кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби появились на сайте эмиратского госагентства WAM. РИА Новости, 23.01.2026
2026
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби от эмиратского госагентства WAM
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби появились на сайте эмиратского госагентства WAM. На кадрах справа от президента ОАЭ Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна сидит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, а слева - секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Опубликованы кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 24 янв - РИА Новости. Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби появились на сайте эмиратского госагентства WAM.
На кадрах справа от президента ОАЭ Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна сидит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, а слева - секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Также на кадрах рядом с главами делегаций России и Украины находятся спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа, инвестор Джаред Кушнер.
С эмиратской стороны на встрече присутствует наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.
В пятницу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленский рассказал, что обсуждается в Абу-Даби
Вчера, 20:58
 
