Опубликованы кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби появились на сайте эмиратского госагентства WAM. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T23:56:00+03:00
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби от эмиратского госагентства WAM
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби появились на сайте эмиратского госагентства WAM.
На кадрах справа от президента ОАЭ Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна сидит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, а слева - секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
