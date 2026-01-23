Рейтинг@Mail.ru
В Испании заявили, что Европа не хочет мира на вассальной зависимости
13:39 23.01.2026 (обновлено: 14:33 23.01.2026)
В Испании заявили, что Европа не хочет мира на вассальной зависимости
В Испании заявили, что Европа не хочет мира на вассальной зависимости
Премьер-министр Испании страны Педро Санчес заявил, что Европа стремится к миру, основанному на чётких правилах и уважении международного права, а не на... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
европа
испания
педро санчес
евросоюз
европа
испания
в мире, европа, испания, педро санчес, евросоюз
В мире, Европа, Испания, Педро Санчес, Евросоюз
МАДРИД, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Испании страны Педро Санчес заявил, что Европа стремится к миру, основанному на чётких правилах и уважении международного права, а не на "вассальной зависимости".
"Европа хочет мира, основанного на чётких правилах и уважении международного права, а не на вассальной зависимости", - сказал Санчес, слова которого приводятся в сообщении правительства королевства.
Глава испанского правительства отметил, что Европа должна быть готова принимать меры для защиты от любых угроз и попыток принуждения, а также располагать инструментами для ответа на подобные действия.
Он также указал на важность укрепления суверенитета ЕС и углубления интеграции, подчеркнув, что Испания поддерживает курс на сильную и единую Европу, способную отстаивать международный порядок, основанный на праве.
