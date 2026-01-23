Испания отказалась участвовать в Совете мира по Газе

МАДРИД, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид не будет участвовать в "Совете мира" по ситуации в секторе Газа, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе правительства королевства.
"Говоря о "Совете мира" по Газе, глава правительства сообщил о решении властей Испании не участвовать в этой инициативе. Как он пояснил, такое решение продиктовано последовательностью позиции Испании в поддержке многостороннего мирового порядка, международного права и системы ООН", - говорится в сообщении.
Глава испанского правительства отметил, что будущее Палестины должны определять сами палестинцы, а вопросы её мирного и безопасного сосуществования с Израилем - решаться в диалоге между сторонами. По его словам, единственным устойчивым путём урегулирования остаётся реализация решения о создании двух государств.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.