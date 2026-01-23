Рейтинг@Mail.ru
В Испании назвали возможную причину железнодорожной катастрофы в Андалусии - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/ispanija-2069947487.html
В Испании назвали возможную причину железнодорожной катастрофы в Андалусии
В Испании назвали возможную причину железнодорожной катастрофы в Андалусии - РИА Новости, 23.01.2026
В Испании назвали возможную причину железнодорожной катастрофы в Андалусии
Комиссия по расследованию железнодорожных аварий Испании (CIAF) считает, что вероятнее всего деформированный рельс стал причиной железнодорожной катастрофы в... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T17:57:00+03:00
2026-01-23T17:57:00+03:00
в мире
испания
андалусия
мадрид
столкновение поездов в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068863828_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_b7b640c08d5893040a1c6e225d5a01e3.jpg
https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068676331.html
испания
андалусия
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068863828_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_532d6cd632d600047750f449f456e5cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, андалусия, мадрид, столкновение поездов в испании
В мире, Испания, Андалусия, Мадрид, Столкновение поездов в Испании
В Испании назвали возможную причину железнодорожной катастрофы в Андалусии

CIAF: деформированный рельс стал причиной железнодорожной катастрофы в Испании

© REUTERS / Susana VeraЭкстренные службы на месте столкновения поездов в Испании
Экстренные службы на месте столкновения поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Susana Vera
Экстренные службы на месте столкновения поездов в Испании
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 23 янв - РИА Новости. Комиссия по расследованию железнодорожных аварий Испании (CIAF) считает, что вероятнее всего деформированный рельс стал причиной железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия на юге Испании, в результате которой погибли 45 человек, говорится в распространенном в пятницу предварительном отчете CIAF.
"В ходе осмотра поезда (железнодорожной компании - ред.) Iryo были обнаружены зазубрины на соприкасающейся с рельсами поверхности колёс с правой стороны вагонов 2, 3, 4 и 5… Эти зазубрины на колёсах и зафиксированная деформация рельса соответствуют версии о том, что рельс был разрушен", - говорится в документе.
Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Министр транспорта Испании назвал аварию с двумя поездами крайне странной
19 января, 03:44
Согласно отчету, при нарушении целостности рельса передняя часть пути могла кратковременно принимать на себя весь вес колеса, что приводило к образованию ступенчатого перепада в месте излома и последующему удару по колесу поезда. Кроме того, отмечается, что деформация рельсы вероятнее всего возникла до прохождения поезда.
В то же время в предварительном отчёте подчёркивается, что выдвинутая версия должна быть подтверждена последующими расчётами и детальным техническим анализом.
Восемнадцатого января железнодорожная катастрофа произошла в районе населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, по которому в тот момент двигался встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате авария погибли 45 человек. Движение поездов на том отрезке приостановлено.
Столкновение двух скоростных поездов в Испании
© REUTERS / @eleanorinthesky via X

В испанской провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда.

Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба

В испанской провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
1 из 8
© REUTERS / Alex Gallegos

По последним данным, погибли 39 человек.

Пострадавшие в результате крушения поездов в больнице в населенном пункте Адамус, Испания

По последним данным, погибли 39 человек.

© REUTERS / Alex Gallegos
2 из 8
© REUTERS / @eleanorinthesky via X

В больницах находятся 73 пострадавших, 24 из них — в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.

Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба

В больницах находятся 73 пострадавших, 24 из них — в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
3 из 8
© REUTERS / Leonardo Benassatto

Общее число раненых выросло до 152.

Экстренные службы работают на месте схода двух поездов с рельсов в провинции Кордова, Испания

Общее число раненых выросло до 152.

© REUTERS / Leonardo Benassatto
4 из 8
© REUTERS / Stringer

Авария произошла около 19:40 (21:40 мск).

Пострадавших в результате крушения поездов доставляют в больницу Касета в городе Адамус в Испании

Авария произошла около 19:40 (21:40 мск).

© REUTERS / Stringer
5 из 8
© REUTERS / Alex Gallegos

Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.

Пострадавшие в результате крушения поездов в населенном пункте Адамус, Испания

Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.

© REUTERS / Alex Gallegos
6 из 8
© REUTERS / @eleanorinthesky via X

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.

Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
7 из 8
© REUTERS / Stringer

На месте продолжают работать экстренные службы.

Обстановка у больницы, куда доставили пострадавших в результате крушения поездов в населенном пункте Адамус, Испания

На месте продолжают работать экстренные службы.

© REUTERS / Stringer
8 из 8

В испанской провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
1 из 8

По последним данным, погибли 39 человек.

© REUTERS / Alex Gallegos
2 из 8

В больницах находятся 73 пострадавших, 24 из них — в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
3 из 8

Общее число раненых выросло до 152.

© REUTERS / Leonardo Benassatto
4 из 8

Авария произошла около 19:40 (21:40 мск).

© REUTERS / Stringer
5 из 8

Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.

© REUTERS / Alex Gallegos
6 из 8

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
7 из 8

На месте продолжают работать экстренные службы.

© REUTERS / Stringer
8 из 8
 
В миреИспанияАндалусияМадридСтолкновение поездов в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала