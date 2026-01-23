В Испании назвали возможную причину железнодорожной катастрофы в Андалусии

МАДРИД, 23 янв - РИА Новости. Комиссия по расследованию железнодорожных аварий Испании (CIAF) считает, что вероятнее всего деформированный рельс стал причиной железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия на юге Испании, в результате которой погибли 45 человек, говорится в распространенном в пятницу предварительном отчете CIAF.

"В ходе осмотра поезда (железнодорожной компании - ред.) Iryo были обнаружены зазубрины на соприкасающейся с рельсами поверхности колёс с правой стороны вагонов 2, 3, 4 и 5… Эти зазубрины на колёсах и зафиксированная деформация рельса соответствуют версии о том, что рельс был разрушен", - говорится в документе.

Согласно отчету, при нарушении целостности рельса передняя часть пути могла кратковременно принимать на себя весь вес колеса, что приводило к образованию ступенчатого перепада в месте излома и последующему удару по колесу поезда. Кроме того, отмечается, что деформация рельсы вероятнее всего возникла до прохождения поезда.

В то же время в предварительном отчёте подчёркивается, что выдвинутая версия должна быть подтверждена последующими расчётами и детальным техническим анализом.

Восемнадцатого января железнодорожная катастрофа произошла в районе населенного пункта Адамус на юге Испании . Поезд, следовавший в Мадрид , сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, по которому в тот момент двигался встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате авария погибли 45 человек. Движение поездов на том отрезке приостановлено.