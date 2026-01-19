Рейтинг@Mail.ru
10:09 19.01.2026
Столкновение двух скоростных поездов в Испании
Столкновение двух скоростных поездов в Испании
РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T10:09:00+03:00
2026-01-19T10:09:00+03:00
Столкновение двух скоростных поездов в Испании

© REUTERS / @eleanorinthesky via X

В испанской провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда.

Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба

В испанской провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
1 из 8
© REUTERS / Alex Gallegos

По последним данным, погибли 39 человек.

Пострадавшие в результате крушения поездов в больнице в населенном пункте Адамус, Испания

По последним данным, погибли 39 человек.

© REUTERS / Alex Gallegos
2 из 8
© REUTERS / @eleanorinthesky via X

В больницах находятся 73 пострадавших, 24 из них — в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.

Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба

В больницах находятся 73 пострадавших, 24 из них — в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
3 из 8
© REUTERS / Leonardo Benassatto

Общее число раненых выросло до 152.

Экстренные службы работают на месте схода двух поездов с рельсов в провинции Кордова, Испания

Общее число раненых выросло до 152.

© REUTERS / Leonardo Benassatto
4 из 8
© REUTERS / Stringer

Авария произошла около 19:40 (21:40 мск).

Пострадавших в результате крушения поездов доставляют в больницу Касета в городе Адамус в Испании

Авария произошла около 19:40 (21:40 мск).

© REUTERS / Stringer
5 из 8
© REUTERS / Alex Gallegos

Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.

Пострадавшие в результате крушения поездов в населенном пункте Адамус, Испания

Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.

© REUTERS / Alex Gallegos
6 из 8
© REUTERS / @eleanorinthesky via X

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.

Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.

© REUTERS / @eleanorinthesky via X
7 из 8
© REUTERS / Stringer

На месте продолжают работать экстренные службы.

Обстановка у больницы, куда доставили пострадавших в результате крушения поездов в населенном пункте Адамус, Испания

На месте продолжают работать экстренные службы.

© REUTERS / Stringer
8 из 8
 
Столкновение поездов в Испании
 
 
