Хоккеист Коротких перешел в "Спартак" из "Амура"
Хоккей
 
13:50 23.01.2026
Хоккеист Коротких перешел в "Спартак" из "Амура"
Хоккеист Коротких перешел в "Спартак" из "Амура"
Хоккеист Коротких перешел в "Спартак" из "Амура"
Нападающий Игнат Коротких перешел в "Спартак" из хабаровского "Амура", сообщается в Telegram-канале московского хоккейного клуба. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Хоккеист Коротких перешел в "Спартак" из "Амура"

Хоккеист Коротких перешел в "Спартак" из "Амура" в результате обмена

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкХоккеист московского "Спартака"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Хоккеист московского "Спартака". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Нападающий Игнат Коротких перешел в "Спартак" из хабаровского "Амура", сообщается в Telegram-канале московского хоккейного клуба.
"Спартак" получил Коротких и денежную компенсацию в результате обмена на нападающих Ивана Воробьева и Григория Кузьмина.
Коротких 23 года, он сыграл 142 матча и набрал 50 очков (19 голов + 31 передача) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Воробьеву 23 года, помимо "Спартака", нападающий играл за подмосковный "Витязь". Всего форвард провел 103 матча и заработал 44 очка (25+19) в КХЛ.
Кузьмину 22 года, до "Спартака" он также выступал в составе петербургского СКА. В активе игрока 48 матчей и 23 очка (9+14) в КХЛ.
Хоккеисты клуба Адмирал (на переднем плане Даниил Гутик) - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Спартак" забрал у "Адмирала" лучшего бомбардира
20 января, 14:27
 
ХоккейИгнат КороткихИван ВоробьевАмурВитязьКХЛ 2025-2026
 
