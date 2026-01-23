https://ria.ru/20260123/ignat-2069863671.html
Хоккеист Коротких перешел в "Спартак" из "Амура"
Нападающий Игнат Коротких перешел в "Спартак" из хабаровского "Амура", сообщается в Telegram-канале московского хоккейного клуба. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
