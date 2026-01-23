Рейтинг@Mail.ru
04:33 23.01.2026 (обновлено: 05:11 23.01.2026)
Грюнбаум впервые присоединился к переговорам, заявил Ушаков
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
юрий ушаков
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), юрий ушаков, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
Грюнбаум впервые присоединился к переговорам, заявил Ушаков

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новый переговорщик от Вашингтона, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошуа Грюнбаум впервые присоединился к переговорному процессу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум вечером в четверг прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. Встреча продолжалась почти 4 часа.
"Встреча президента России Владимира Владимировича Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, а также Джаредом Кушнером и Джошуа Грюнбаумом. Последний участник - это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы госзакупок Джош Грюнбаум во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Уиткофф представил Путину сотрудника Белого дома Грюнбаума
