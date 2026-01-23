Грюнбаум впервые присоединился к переговорам, заявил Ушаков

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новый переговорщик от Вашингтона, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошуа Грюнбаум впервые присоединился к переговорному процессу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум вечером в четверг прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. Встреча продолжалась почти 4 часа.
"Встреча президента России Владимира Владимировича Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, а также Джаредом Кушнером и Джошуа Грюнбаумом. Последний участник - это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде", - сказал Ушаков журналистам.