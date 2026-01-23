"Стратегическая ошибка": Европа признала новую зависимость от России

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Светлана Медведева. В ноябре Германия впервые с 2022 года закупила у России цирконий. И сразу на рекордную сумму: 3,2 миллиона евро. С чем связано возобновление импорта — в материале РИА Новости.

"Критический феномен"

ФРГ — единственный потребитель из Евросоюза. Страны ЕС прекратили импортировать цирконий с осени 2023-го. Последней была Франция, которая в ноябре того года закупила металл на 238,3 тысячи долларов.

"Единичная покупка Германии высветила критический феномен: даже после трех лет санкций в нишевых высокотехнологичных цепочках, прежде всего ядерного топливного цикла, сохраняются узкие места, где российский компонент может быть востребован", — говорит исполняющая обязанности заведующего кафедрой мировой экономики СПбГУ Ольга Трофименко.

Помимо Германии, в прошлом году российским цирконием интересовались и США. После полуторагодового перерыва закупили более чем на миллион долларов — это максимальная сумма с 2002-го.

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Ценный металл

Цирконий применяется в ядерной энергетике, металлургии, медицине, ювелирном деле и даже при изготовлении посуды.

Он пластичен, имеет высокую температуру плавления и стойкость к коррозии, а также низкую нейтронную активность (почти не поглощает тепловые нейтроны).

"Именно эти свойства позволяют применять цирконий в тепловыделяющих элементах атомных реакторов. Он используется при создании сплавов с высокой термической нагрузкой, а также емкостей и деталей с низким уровнем взаимодействия со средами — например, при производстве протезов, хирургических инструментов и многого другого", — объясняет директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина.

По данным Минприроды, балансовые запасы циркония в России — 12,33 миллиона тонн. Ресурсы распределены по 19 месторождениям. Крупнейшие — Катугинское, Улуг-Танзекское и Ковдорское. Совокупно в них содержится более 65 процентов всех российских запасов — 8,1 миллиона тонн.

Металлургический цех

"Нужно исправлять"

Германии цирконий, вероятно, потребовался для завода ANF (Advanced Nuclear Fuels) в Лингене. Предприятие принадлежит французской компании Framatome и сейчас развивает проект производства топлива для советских ВВЭР (водо-водяных энергетических реакторов), которые используются в Венгрии, Словакии, Чехии и Финляндии, объясняет Трофименко.

"Цирконий — критический материал для оболочек тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ): циркониевые сплавы имеют низкое сечение захвата нейтронов и исключительную коррозионную стойкость, что делает их стандартом в мировой ядерной энергетике", — говорит эксперт.

Есть еще одна версия. Закупки циркония, вероятно, связаны с заявлениями немецких властей об ошибочности закрытия атомных станций и с возможным возвратом ФРГ к атомной энергетике, считает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов.

Ведь отказ от атомной энергетики и поставок российского газа привел к энергетическому кризису в ФРГ.

Канцлер Германии Фридрих Мерц называл закрытие АЭС "серьезной стратегической ошибкой".

"Мы сделали что-то, что сейчас нам нужно исправлять, но у нас слишком мало мощностей по производству энергии. <...> Атомные электростанции должны быть построены", — подчеркнул Мерц.

Кроме того, развитие электронного машиностроения, электрических автомобильных двигателей и компьютерных сверхпроводников требует использования присадок металлического циркония, добавляет Сорокина.

Не обходится без этого ценного металла и медицинская промышленность, в том числе протезирование.

Данилов обращает внимание: цирконий не попал ни в один пакет санкций, так что покупка этого ценного металла выгодна ФРГ как с экономической, так и с политической точки зрения.

Возвращение к российскому цирконию показывает, что европейские попытки дистанцироваться от всего российского разбиваются о реальную потребность в закупках. По словам эксперта Экономического факультета РУДН Хаджимурада Белхароева, Россия остается важным игроком на рынке, предлагая выгодные условия по стоимости и логистике.