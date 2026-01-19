МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия в ноябре экспортировала в Германию цирконий на 3,2 миллиона евро, выяснило РИА Новости, изучив статистику Евростата.
В ноябре ФРГ возобновила импорт после перерыва с марта 2022 года, став единственным покупателем этого металла у России среди государств Евросоюза. Она сразу установила рекорд: на такую внушительную сумму российский цирконий Германия ранее не импортировала.
Страны объединения в основном прекратили его закупки у России с осени 2023-го — в ноябре партию на 238,3 тысячи долларов приобретала Франция, которая с тех пор не возобновляла импорт.
В России не раз заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Европе не хватает мужества признать свою ошибку и принять провал такой политики: из-за отказа от российских природных ресурсов их придется покупать по более высоким ценам. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
