Германия впервые с 2022 года импортировала российский цирконий

В России не раз заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Европе не хватает мужества признать свою ошибку и принять провал такой политики: из-за отказа от российских природных ресурсов их придется покупать по более высоким ценам. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.