https://ria.ru/20260123/formula-2069839719.html
В Кремле не стали раскрывать суть "формулы Анкориджа"
В Кремле не стали раскрывать суть "формулы Анкориджа" - РИА Новости, 23.01.2026
В Кремле не стали раскрывать суть "формулы Анкориджа"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать суть "формулы Анкориджа", отметив, что Кремль считает публичное обсуждение таких деталей... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:07:00+03:00
2026-01-23T13:07:00+03:00
2026-01-23T13:07:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
юрий ушаков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027581_0:129:3348:2012_1920x0_80_0_0_d1f3bca6efbbc624e1b95ebcec128071.jpg
https://ria.ru/20260123/peregovory-2069832434.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027581_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_a13d0823408612f3e97e5a872c4f7b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, юрий ушаков, политика
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Политика
В Кремле не стали раскрывать суть "формулы Анкориджа"
Песков не стал раскрывать суть "формулы Анкориджа"