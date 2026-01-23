Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не стали раскрывать суть "формулы Анкориджа" - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/formula-2069839719.html
В Кремле не стали раскрывать суть "формулы Анкориджа"
В Кремле не стали раскрывать суть "формулы Анкориджа" - РИА Новости, 23.01.2026
В Кремле не стали раскрывать суть "формулы Анкориджа"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать суть "формулы Анкориджа", отметив, что Кремль считает публичное обсуждение таких деталей... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:07:00+03:00
2026-01-23T13:07:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
юрий ушаков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027581_0:129:3348:2012_1920x0_80_0_0_d1f3bca6efbbc624e1b95ebcec128071.jpg
https://ria.ru/20260123/peregovory-2069832434.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027581_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_a13d0823408612f3e97e5a872c4f7b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дмитрий песков, юрий ушаков, политика
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Политика
В Кремле не стали раскрывать суть "формулы Анкориджа"

Песков не стал раскрывать суть "формулы Анкориджа"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать суть "формулы Анкориджа", отметив, что Кремль считает публичное обсуждение таких деталей нецелесообразным.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам российско-американских переговоров в Кремле заявил, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование на Украине невозможно.
"Мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются. И поэтому какая именно формула подразумевается под "формулой Анкориджа", я вам говорить не могу и не буду. Считаем это нецелесообразным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивает ли "формула Анкориджа" вопрос принадлежности территорий.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Песков рассказал о предстоящих переговорах делегаций России, Украины и США
12:50
 
РоссияУкраинаДмитрий ПесковЮрий УшаковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала