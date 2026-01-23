Рейтинг@Mail.ru
Федерация гимнастики России обжалует отказ в нейтральном статусе Листуновой - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 23.01.2026 (обновлено: 21:08 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/federatsija-2069985071.html
Федерация гимнастики России обжалует отказ в нейтральном статусе Листуновой
Федерация гимнастики России обжалует отказ в нейтральном статусе Листуновой - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Федерация гимнастики России обжалует отказ в нейтральном статусе Листуновой
Федерация гимнастики России (ФГР) приняла решение обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с решением Международной федерации гимнастики (World... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T21:07:00+03:00
2026-01-23T21:08:00+03:00
спорт
токио
виктория листунова
спортивный арбитражный суд (cas)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864874222_82:441:2378:1732_1920x0_80_0_0_7ae7a04a0c5c19466bce49a017654575.jpg
https://ria.ru/20251126/listunova--2057561680.html
токио
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864874222_146:0:2455:1732_1920x0_80_0_0_3247fa02d4ecb81b03bdaaeb5d681203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, токио, виктория листунова, спортивный арбитражный суд (cas), россия
Спорт, Токио, Виктория Листунова, Спортивный арбитражный суд (CAS), Россия
Федерация гимнастики России обжалует отказ в нейтральном статусе Листуновой

ФГР обратилась в CAS из-за решения FIG отказать Листуновой в нейтральном статусе

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРоссийская гимнастка Виктория Листунова
Российская гимнастка Виктория Листунова - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Российская гимнастка Виктория Листунова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Федерация гимнастики России (ФГР) приняла решение обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с решением Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) отказать предоставить нейтральный статус Виктории Листуновой, сообщается в Telegram-канале ФГР.
С 1 января 2024 года FIG допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. В марте 2025 года ФГР подала 26 заявок на получение нейтрального статуса, но по некоторым из них пришли отказы. 5 апреля все российские гимнасты из-за этого отказались выступать в нейтральном статусе. Причиной такого решения назывались "многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG". В апреле 2025 года ФГР обратилась в CAS для обжалования решения по некоторым спортсменам, Листунова не была в этом списке.
"После всестороннего рассмотрения ситуации федерация пришла к выводу о целесообразности обращения в CAS как к установленному правовому механизму для получения независимой правовой оценки принятого решения. Данный шаг носит исключительно правовой характер, предпринимается в интересах спортсменки и не затрагивает уважительного отношения федерации к World Gymnastics, а также выстроенному совместному диалогу", - говорится в заявлении федерации.
Листуновой 20 лет. Она является олимпийской чемпионкой Игр в Токио в командных соревнованиях. Также Листунова стала чемпионкой Европы в многоборье в 2021 году. Спортсменка не вошла в число гимнастов, получивших нейтральный статус.
Российская гимнастка Виктория Листунова - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Гимнасты Листунова и Маринов выиграли золото Кубка Воронина
26 ноября 2025, 01:19
 
СпортТокиоВиктория ЛистуноваСпортивный арбитражный суд (CAS)Россия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    1-й период
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала