Федерация гимнастики России обжалует отказ в нейтральном статусе Листуновой

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Федерация гимнастики России (ФГР) приняла решение обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с решением Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) отказать предоставить нейтральный статус Виктории Листуновой, сообщается в Telegram-канале ФГР.
С 1 января 2024 года FIG допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. В марте 2025 года ФГР подала 26 заявок на получение нейтрального статуса, но по некоторым из них пришли отказы. 5 апреля все российские гимнасты из-за этого отказались выступать в нейтральном статусе. Причиной такого решения назывались "многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG". В апреле 2025 года ФГР обратилась в CAS для обжалования решения по некоторым спортсменам, Листунова не была в этом списке.
"После всестороннего рассмотрения ситуации федерация пришла к выводу о целесообразности обращения в CAS как к установленному правовому механизму для получения независимой правовой оценки принятого решения. Данный шаг носит исключительно правовой характер, предпринимается в интересах спортсменки и не затрагивает уважительного отношения федерации к World Gymnastics, а также выстроенному совместному диалогу", - говорится в заявлении федерации.
Листуновой 20 лет. Она является олимпийской чемпионкой Игр в Токио в командных соревнованиях. Также Листунова стала чемпионкой Европы в многоборье в 2021 году. Спортсменка не вошла в число гимнастов, получивших нейтральный статус.
