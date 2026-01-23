Федерация гимнастики России обжалует отказ в нейтральном статусе Листуновой

"После всестороннего рассмотрения ситуации федерация пришла к выводу о целесообразности обращения в CAS как к установленному правовому механизму для получения независимой правовой оценки принятого решения. Данный шаг носит исключительно правовой характер, предпринимается в интересах спортсменки и не затрагивает уважительного отношения федерации к World Gymnastics, а также выстроенному совместному диалогу", - говорится в заявлении федерации.