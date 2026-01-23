Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК обещала направить часть оборонных расходов на ледокол
03:28 23.01.2026
Глава ЕК обещала направить часть оборонных расходов на ледокол
Глава ЕК обещала направить часть оборонных расходов на ледокол

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала, помимо инвестиций в Гренландию, направить часть оборонных расходов ЕС на оборудование для Арктики, включая европейский ледокол.
"Помимо инвестиций, мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми другими странами и партнерами по важной теме арктической безопасности. В частности, мы считаем, что нам следует использовать увеличение наших расходов на оборону для оборудования, пригодного для работы в Арктике, например, европейский ледокол", - сообщила она.
Ранее на этой неделе глава ЕК уже анонсировала намерение Еврокомиссии подготовить предложение по использованию части оборонных расходов ЕС на создание европейского ледокола и другого оборудования для Арктики.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В ЕК заявили, что пересматривают политику по Арктике из-за новых угроз
