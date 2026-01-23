https://ria.ru/20260123/evrosoyuz-2069737128.html
Глава ЕК обещала направить часть оборонных расходов на ледокол
Глава ЕК обещала направить часть оборонных расходов на ледокол - РИА Новости, 23.01.2026
Глава ЕК обещала направить часть оборонных расходов на ледокол
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала, помимо инвестиций в Гренландию, направить часть оборонных расходов ЕС на оборудование для Арктики, включая... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T03:28:00+03:00
2026-01-23T03:28:00+03:00
2026-01-23T03:28:00+03:00
в мире
арктика
гренландия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792133530_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f5d002442658c404b15ab6a4913a2bd.jpg
https://ria.ru/20260108/ek-2066880027.html
арктика
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792133530_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_fd2bb2357d1fcc49f275dac8967b54bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, арктика, гренландия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Арктика, Гренландия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Глава ЕК обещала направить часть оборонных расходов на ледокол
Глава ЕК обещала направить часть оборонных расходов на оборудование для Арктики