Слабые лидеры ЕС привели увядающую Европу в эпоху унижений, пишет Bloomberg - РИА Новости, 23.01.2026
18:52 23.01.2026
Слабые лидеры ЕС привели увядающую Европу в эпоху унижений, пишет Bloomberg
в мире
европа
германия
сша
борис джонсон
дональд трамп
фридрих мерц
евросоюз
европа
германия
сша
в мире, европа, германия, сша, борис джонсон, дональд трамп, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Европа, Германия, США, Борис Джонсон, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Евросоюз
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пришедшая в упадок Европа вступила в эпоху унижений из-за слабости европейских лидеров, способных лишь советоваться и колебаться, говорится в статье агентства Блумберг, автором которой выступил колумнист Эдриан Вулдридж.
"В своей насыщенной истории Европа пережила множество эпох: эпоху открытий, возрождения, экспансии, разрушения и объединения. Теперь она вступает в новую эпоху: эпоху унижений... Главный действующий субъект мировых событий на протяжении пяти веков превратился в простого наблюдателя, ключевой двигатель исторических перемен - в комнатное растение", - говорится в материале.
В миреЕвропаГерманияСШАБорис ДжонсонДональд ТрампФридрих МерцЕвросоюз
 
 
