Слабые лидеры ЕС привели увядающую Европу в эпоху унижений, пишет Bloomberg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пришедшая в упадок Европа вступила в эпоху унижений из-за слабости европейских лидеров, способных лишь советоваться и колебаться, говорится в статье агентства Блумберг, автором которой выступил колумнист Эдриан Вулдридж.
"В своей насыщенной истории Европа пережила множество эпох: эпоху открытий, возрождения, экспансии, разрушения и объединения. Теперь она вступает в новую эпоху: эпоху унижений... Главный действующий субъект мировых событий на протяжении пяти веков превратился в простого наблюдателя, ключевой двигатель исторических перемен - в комнатное растение", - говорится в материале.
Автор описывает упадок Европы на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию, во время которых европейские лидеры лишь "советуются и колеблются". По мнению Вулдриджа, европейское политическое руководство "либо не впечатляет, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, либо истощено, как президент Франции Эммануэль Макрон, либо все вместе, как британский премьер Кир Стармер".
В то же время он называет экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель "последним лидером, имевшим шансы на проведение масштабных реформ", а экс-премьера Британии Бориса Джонсона "человеком, который вызывает больше всего ненависти в ЕС". Тем не менее он отмечает, что девиз Джонсона "и рыбку съесть, и в воду не лезть" также описывает общую слабость Европы.
"Шансы на то, что континент политических гомункулов чудесным образом породит новое поколение де Голлей или Черчиллей, ничтожно малы", - резюмирует Вулдридж.