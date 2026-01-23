Рейтинг@Mail.ru
Жителей Екатеринбурга, обвиняемых в педофилии, отправили на лечение
23.01.2026
Жителей Екатеринбурга, обвиняемых в педофилии, отправили на лечение
Жителей Екатеринбурга, обвиняемых в педофилии, отправили на лечение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Обвиняемых в сексуальном насилии над детьми двух жителей Екатеринбурга отправили на принудительное лечение, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Ранее в инстанции агентству поясняли, что в августе 2025 года Владимира Смышляева выпустили из СИЗО под домашний арест по состоянию здоровья, а потом суд Екатеринбурга продлил ему эту меру до середины ноября.
Издание "Комсомольская правда" писало, что 56-летнего Смышляева суд отпустил из следственного изолятора с возможностью выхода в магазин, а его жертвами могли стать "порядка 30 детей".
По делу проходил и второй фигурант, Владимир Петров. Региональное управление СК РФ воздержалось от комментариев на эту тему.
"Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 января вынес постановление о применении в отношении Петрова и Смышляева принудительных мер медицинского характера", – сказали агентству в пресс-службе судов.
