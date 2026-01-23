https://ria.ru/20260123/ekaterinburg-2069795086.html
Жителей Екатеринбурга, обвиняемых в педофилии, отправили на лечение
Обвиняемых в сексуальном насилии над детьми двух жителей Екатеринбурга отправили на принудительное лечение, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 23.01.2026
