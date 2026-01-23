Рейтинг@Mail.ru
Отмена ЕГЭ возможна только при наличии альтернативы, заявил Рособрнадзор
17:23 23.01.2026
Отмена ЕГЭ возможна только при наличии альтернативы, заявил Рособрнадзор
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, петр толстой, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Общество, Петр Толстой, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Отмена ЕГЭ возможна только при наличии альтернативы, заявил Рособрнадзор

Рособрнадзор: отмена ЕГЭ возможна только при наличии альтернативы, которой нет

Сдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Отмена ЕГЭ возможна только при наличии альтернативы, которой пока нет, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
"Рособрнадзор неоднократно заявлял, что отмена ЕГЭ возможна только при наличии проработанной альтернативы ему, которой пока нет", - говорится в сообщении.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ, как и в целом Болонская система образования, является калькой с Запада, и его нужно последовательно отменять.
Рособрнадзор готов к конструктивному диалогу об улучшении ЕГЭ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)ОбществоПетр ТолстойГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
