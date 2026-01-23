Ушаков назвал встречу Путина и Уиткоффа полезной

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле была во всех смыслах полезной для обеих сторон, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Встреча Путина и Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в четверг в 23.25 по московскому времени, а завершилась в пятницу в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.
Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.