Ушаков назвал встречу Путина и Уиткоффа полезной - РИА Новости, 23.01.2026
05:55 23.01.2026
Ушаков назвал встречу Путина и Уиткоффа полезной
Ушаков назвал встречу Путина и Уиткоффа полезной - РИА Новости, 23.01.2026
Ушаков назвал встречу Путина и Уиткоффа полезной
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле была во всех смыслах полезной для обеих сторон, заявил... РИА Новости, 23.01.2026
Ушаков назвал встречу Путина и Уиткоффа полезной

Ушаков: встреча Путина и Уиткоффа была полезной для обеих сторон

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле была во всех смыслах полезной для обеих сторон, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"В целом, еще раз повторю, встреча, только что закончившаяся в Кремле, была во всех смыслах полезной как для нашей, так и для американской стороны", - сказал Ушаков журналистам по итогам переговоров Путина с Уиткоффом.
Встреча Путина и Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в четверг в 23.25 по московскому времени, а завершилась в пятницу в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.
Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин и Уиткофф обсудили территориальный вопрос на Украине, заявил Ушаков
