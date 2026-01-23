Рейтинг@Mail.ru
Делегации России и США пообщались перед переговорами с Путиным - РИА Новости, 23.01.2026
01:37 23.01.2026 (обновлено: 01:48 23.01.2026)
Делегации России и США пообщались перед переговорами с Путиным
Переговорщики с российской и американской сторон пообщались перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, общение проходило в...
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, юрий ушаков, политика
Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Политика
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переговорщики с российской и американской сторон пообщались перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, общение проходило в непринужденной атмосфере, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом начались в четверг вечером в Представительском кабинете президента, расположенном в Сенатском дворце Кремля. Перед этим члены делегаций непринужденно пообщались друг с другом. Это видно на фотографиях фотослужбы.
Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле
00:20
После появления главы государства в кабинете атмосфера потеплела еще больше: он радушно поприветствовал гостей, пожав им руки.
Со стороны России в переговорах также принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. На кадрах присутствует и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Встреча Путина с Уиткоффом продолжается уже два часа
01:29
 
РоссияСШАВладимир ПутинСтив УиткоффЮрий УшаковПолитика
 
 
