Делегации России и США пообщались перед переговорами с Путиным

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переговорщики с российской и американской сторон пообщались перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, общение проходило в непринужденной атмосфере, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом начались в четверг вечером в Представительском кабинете президента, расположенном в Сенатском дворце Кремля. Перед этим члены делегаций непринужденно пообщались друг с другом. Это видно на фотографиях фотослужбы.
После появления главы государства в кабинете атмосфера потеплела еще больше: он радушно поприветствовал гостей, пожав им руки.
Со стороны России в переговорах также принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. На кадрах присутствует и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.