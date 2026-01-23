Дело о смерти покупателя в ТЦ в Петербурге переквалифицировали на убийство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Уголовное дело о смерти покупателя после конфликта с охраной в ТЦ "Сити Молл" в Петербурге переквалифицировано с убийства по неосторожности на убийство группой лиц, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.