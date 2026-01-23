https://ria.ru/20260123/delo-2069804172.html
Дело о смерти покупателя в ТЦ в Петербурге переквалифицировали на убийство
Дело о смерти покупателя в ТЦ в Петербурге переквалифицировали на убийство - РИА Новости, 23.01.2026
Дело о смерти покупателя в ТЦ в Петербурге переквалифицировали на убийство
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Уголовное дело о смерти покупателя после конфликта с охраной в ТЦ "Сити Молл" в Петербурге переквалифицировано с убийства по РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T11:54:00+03:00
2026-01-23T11:54:00+03:00
2026-01-23T12:31:00+03:00
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260121/sk-2069346799.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело о смерти покупателя в ТЦ в Петербурге переквалифицировали на убийство
СК переквалифицировал дело о смерти покупателя в ТЦ в Петербурге на убийство