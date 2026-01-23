https://ria.ru/20260123/delegatsii-2069818127.html
СМИ узнали, когда начнется встреча делегаций России, Украины и США в ОАЭ
СМИ узнали, когда начнется встреча делегаций России, Украины и США в ОАЭ - РИА Новости, 23.01.2026
СМИ узнали, когда начнется встреча делегаций России, Украины и США в ОАЭ
Переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби начнутся вечером, еще один раунд запланирован на субботу, сообщило украинское издание Новости.LIVE со ссылкой на... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:12:00+03:00
2026-01-23T12:12:00+03:00
2026-01-23T12:16:00+03:00
СМИ узнали, когда начнется встреча делегаций России, Украины и США в ОАЭ
Встреча делегаций России, Украины и США в ОАЭ начнется вечером