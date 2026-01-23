Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, когда начнется встреча делегаций России, Украины и США в ОАЭ
12:12 23.01.2026
СМИ узнали, когда начнется встреча делегаций России, Украины и США в ОАЭ
СМИ узнали, когда начнется встреча делегаций России, Украины и США в ОАЭ - РИА Новости, 23.01.2026
СМИ узнали, когда начнется встреча делегаций России, Украины и США в ОАЭ
Переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби начнутся вечером, еще один раунд запланирован на субботу, сообщило украинское издание Новости.LIVE со ссылкой на... РИА Новости, 23.01.2026
СМИ узнали, когда начнется встреча делегаций России, Украины и США в ОАЭ

Встреча делегаций России, Украины и США в ОАЭ начнется вечером

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби начнутся вечером, еще один раунд запланирован на субботу, сообщило украинское издание Новости.LIVE со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского.
"Сегодняшние трехсторонние переговоры в Абу-Даби стартуют вечером. Также запланирован раунд на завтра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Делегации России, Украины и США обсудят Донбасс, заявил Зеленский
