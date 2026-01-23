СМИ: фон дер Ляйен обиделась на Зеленского из-за речи в Давосе

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Урсула фон дер Ляйен ответила на обвинения Владимира Зеленского в бездействии, ее слова передает Sky News.
Ранее в своей речи в Давосе глава киевского режима обвинил европейских союзников в том, что они много говорят, не предпринимая никаких шагов.
"Я думаю, с нашей стороны действия говорят громче, чем слова", — заявила глава Еврокомиссии в ответ на этот выпад.
Она также напомнила, что Киеву уже предоставили 193 миллиарда евро помощи за последние четыре года, а также 90 миллиардов евро запланированы на следующие два года. По мнению фон дер Ляйен, такая статистика "говорит сама за себя".
Глава киевского режима посвятил свое выступление на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности. Говоря о слабости Старого Света, он упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Речь Зеленского вызвала негативную реакцию некоторых политических лидеров в Европе: глава МИД Италии Антонио Таяни ранее назвал ее несправедливой, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что своим вступлением глава киевского режима перешел черту.