СМИ: фон дер Ляйен обиделась на Зеленского из-за речи в Давосе
17:14 23.01.2026 (обновлено: 17:46 23.01.2026)
СМИ: фон дер Ляйен обиделась на Зеленского из-за речи в Давосе
СМИ: фон дер Ляйен обиделась на Зеленского из-за речи в Давосе - РИА Новости, 23.01.2026
СМИ: фон дер Ляйен обиделась на Зеленского из-за речи в Давосе
в мире, давос, европа, киев, антонио таяни, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, мирный план сша по украине, евросоюз, мид италии, виктор орбан
В мире, Давос, Европа, Киев, Антонио Таяни, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине, Евросоюз, МИД Италии, Виктор Орбан
СМИ: фон дер Ляйен обиделась на Зеленского из-за речи в Давосе

Урсула фон дер Ляйен ответила на обвинения Зеленского в бездействии

© AP Photo / Markus SchreiberГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Урсула фон дер Ляйен ответила на обвинения Владимира Зеленского в бездействии, ее слова передает Sky News.
Ранее в своей речи в Давосе глава киевского режима обвинил европейских союзников в том, что они много говорят, не предпринимая никаких шагов.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленскому сообщили плохие новости на фоне переговоров в Абу-Даби
Вчера, 16:57
"Я думаю, с нашей стороны действия говорят громче, чем слова", — заявила глава Еврокомиссии в ответ на этот выпад.
Она также напомнила, что Киеву уже предоставили 193 миллиарда евро помощи за последние четыре года, а также 90 миллиардов евро запланированы на следующие два года. По мнению фон дер Ляйен, такая статистика "говорит сама за себя".
Глава киевского режима посвятил свое выступление на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности. Говоря о слабости Старого Света, он упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Речь Зеленского вызвала негативную реакцию некоторых политических лидеров в Европе: глава МИД Италии Антонио Таяни ранее назвал ее несправедливой, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что своим вступлением глава киевского режима перешел черту.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Чья бы корова мычала". Японцы обрушились на Зеленского после речи в Давосе
Вчера, 16:19
 
В миреДавосЕвропаКиевАнтонио ТаяниУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияМирный план США по УкраинеЕвросоюзМИД ИталииВиктор Орбан
 
 
