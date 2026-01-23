https://ria.ru/20260123/chernyshenko-2069954554.html
К 2036 году в России будет 40 университетских кампусов мирового уровня
К 2036 году в России будет 40 университетских кампусов мирового уровня - РИА Новости, 23.01.2026
К 2036 году в России будет 40 университетских кампусов мирового уровня
К 2036 году в России будет 40 университетских кампусов мирового уровня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T18:18:00+03:00
2026-01-23T18:18:00+03:00
2026-01-23T18:41:00+03:00
россия
калининград
сахалин
дмитрий чернышенко
общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037395937_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_3c34f6707c78aa218e234d8a4721d4f5.jpg
https://ria.ru/20260123/putin-2069790822.html
россия
калининград
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037395937_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_bca3cc8205be864f6097f8ace316319a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининград, сахалин, дмитрий чернышенко, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Калининград, Сахалин, Дмитрий Чернышенко, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
К 2036 году в России будет 40 университетских кампусов мирового уровня
Чернышенко: к 2036 г в России будет 40 университетских кампусов мирового уровня