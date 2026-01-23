Рейтинг@Mail.ru
К 2036 году в России будет 40 университетских кампусов мирового уровня
18:18 23.01.2026 (обновлено: 18:41 23.01.2026)
К 2036 году в России будет 40 университетских кампусов мирового уровня
К 2036 году в России будет 40 университетских кампусов мирового уровня
К 2036 году в России будет 40 университетских кампусов мирового уровня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 23.01.2026
К 2036 году в России будет 40 университетских кампусов мирового уровня

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. К 2036 году в России будет 40 университетских кампусов мирового уровня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"По вашему поручению к 2036 году у нас в стране будет 40 кампусов мирового уровня. Сегодня уже создается созвездие из 25 кампусов от Калининграда до Сахалина. Это самая масштабная в истории России программа создания инфраструктуры высшего образования", - сказал Чернышенко в рамках открытия новых университетских кампусов.
В России 25 января будет отмечаться День студента.
Встреча Путина со студентами и выпускниками МФТИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин рассказал студентам о развитии генетики и планах по освоению Арктики
