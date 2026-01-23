https://ria.ru/20260123/borisoglebsk-2069915384.html
В воронежском Борисоглебске объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА
В воронежском Борисоглебске объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА - РИА Новости, 23.01.2026
В воронежском Борисоглебске объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА
Тревога объявлена в Борисоглебске Воронежской области из-за угрозы удара БПЛА, в городе работает сирена, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:32:00+03:00
2026-01-23T16:32:00+03:00
2026-01-23T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
борисоглебск
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238870_0:332:3049:2047_1920x0_80_0_0_a457fb09f3654ca2b54f179b868c81fb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
борисоглебск
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238870_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_a8596e87421571dae8751898784b5fef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борисоглебск, воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Борисоглебск, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В воронежском Борисоглебске объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА
Воронежский губернатор Гусев сообщил об угрозе удара БПЛА в Борисоглебске