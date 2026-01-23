Рейтинг@Mail.ru
В воронежском Борисоглебске объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 23.01.2026 (обновлено: 16:40 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/borisoglebsk-2069915384.html
В воронежском Борисоглебске объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА
В воронежском Борисоглебске объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА - РИА Новости, 23.01.2026
В воронежском Борисоглебске объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА
Тревога объявлена в Борисоглебске Воронежской области из-за угрозы удара БПЛА, в городе работает сирена, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:32:00+03:00
2026-01-23T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
борисоглебск
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238870_0:332:3049:2047_1920x0_80_0_0_a457fb09f3654ca2b54f179b868c81fb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
борисоглебск
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238870_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_a8596e87421571dae8751898784b5fef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
борисоглебск, воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Борисоглебск, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В воронежском Борисоглебске объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА

Воронежский губернатор Гусев сообщил об угрозе удара БПЛА в Борисоглебске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК
Боевое дежурство ЗРК - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство ЗРК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 23 янв - РИА Новости. Тревога объявлена в Борисоглебске Воронежской области из-за угрозы удара БПЛА, в городе работает сирена, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Борисоглебск — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБорисоглебскВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала