Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Большинство россиян (75,2%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 79,3% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Семь из десяти россиян (75,2%) заявили, что одобряют деятельность Путина на посту президента, в то время как 14,8% оценили его работу негативно. Кроме того, 79,3% респондентов ответили, что доверяют главе государства, недоверие выразили 16,3% граждан.
Работу правительства России одобряют 46,6% опрошенных, не одобряют - 20,5%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 59,8% россиян, 19,3% ответили, что не доверяют ему.
В то же время уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 33,8%, ЛДПР - 10,4%, КПРФ - 8,8%, "Новые люди" - 7,8% и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5%.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 12 по 18 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
19 декабря 2025, 13:25