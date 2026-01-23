Владимир Путин открыл общежития в кампусе "Кантиана" в Калининграде

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу через телемост открыл общежития в трех университетах России: кампус "Кантиана" БФУ им. И. Канта в Калининграде, кампус СахалинTech в Южно-Сахалинске и кампус Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Студенты БФУ получили два общежития площадью 55 тысяч квадратных метров на 2482 проживающих, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Выступая на церемонии открытия на площадке Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что Калининградская область — один из лучших регионов для жизни и развития. Он сообщил, что по итогам последней приемной кампании в БФУ им. И. Канта были зачислены на высшее образование 3,5 тысячи первокурсников, почти половина из которых приехали из-за пределов области. Губернатор отметил, что БФУ привлекателен и для иностранных студентов — сегодня в нем учится 1447 человек из 47 стран.

Молодые люди едут в Калининград не только за знаниями, но с намерением остаться здесь и после получения диплома, чтобы осваивать новую профессию, создавать крепкие семьи, быть нужными и полезными стране на ее самых западных границах, сообщил Алексей Беспрозванных.

« "Уже через несколько месяцев кампус откроется полностью. Его инфраструктура рассчитана на более чем семь тысяч студентов и работу 750 научно-педагогических сотрудников в горизонте 10 лет. /…/Сейчас общая готовность кампуса составляет 80 процентов. Выражаю самую искреннюю благодарность Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Жители региона чувствуют особое внимание федерального центра как с точки зрения безопасности населения и сохранения имеющегося стратегического значения региона, так и с точки зрения его дальнейшего развития", — подчеркнул он.

Ректор БФУ им. И. Канта Максим Демин подчеркнул, что благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" и строительству кампуса впервые за многие годы университет смог ликвидировать очередь на расселение. В конце 2025 года в общежитие уже заехали более 450 первокурсников.

« "Общежития кампуса — это новый уровень студенческой жизни. Не проживания, а именно жизни, так как вся инфраструктура под рукой. В каждом блоке есть Wi-Fi подключение и IP-телефония, в общежитиях имеется столовая на 360 мест, тренажерный зал площадью более 400 квадратных метров, прачечная, места для хранения велосипедов, медицинский пункт, более 30 пространств для самостоятельной работы и внеучебной деятельности. Очень важно, что мы строили эти объекты для студентов и вместе со студентами — наши ребята создали систему навигации, продумывали оформление внутренних пространств и меблировку", — рассказал он.

Строительство кампуса "Кантиана" БФУ им. И. Канта площадью 29 гектаров ведется с декабря 2022 года. Первые два здания кампуса введены в эксплуатацию в 2024 году. В одном из корпусов расположился многофункциональный университетский центр для сотрудников и студентов. В другом — пространство для открытых лекций, презентаций, встреч "БФУ Экспо". В феврале 2026 года открылся комплекс студенческих общежитий на 2500 мест. Открытие интеллектуального пространства "Кантиана" — три учебных корпуса, библиотека, коммерческая улица, конгресс-центр — запланировано на сентябрь 2026 года.