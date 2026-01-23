Рейтинг@Mail.ru
18:00 23.01.2026
"Выйти из тени": восемь актеров, которые обошли знаменитых отцов
Часто говорят, что природа "отдыхает" на детях гениев, а расти в тени знаменитой фамилии — это всегда риск остаться лишь "чьим-то сыном". Герои нашей подборки... РИА Новости, 23.01.2026
"Выйти из тени": восемь актеров, которые обошли знаменитых отцов

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Часто говорят, что природа "отдыхает" на детях гениев, а расти в тени знаменитой фамилии — это всегда риск остаться лишь "чьим-то сыном". Герои нашей подборки доказали обратное.
Им удалось невозможное: сохранить глубокое уважение к своим корням и при этом не потеряться в лучах родительской славы. Рассказываем о детях из актерских семей, которые вышли на новый уровень популярности и завоевали любовь миллионов.

Егор Бероев

Егор Бероев носит фамилию деда — народного артиста Вадима Бероева, известного по роли майора Вихря. Его отец — актер и руководитель театра танца и пантомимы в Петербурге Вадим Михеенко.
Прорыв Егора случился после роли Эраста Фандорина в "Турецком гамбите" — с тех пор он стал одним из самых востребованных актеров российского кино, снимается в главных ролях крупных проектов. Вадим Михеенко остался известен преимущественно в театральных кругах и среди поклонников советского кино 1970-х.
© РИА Новости/Григорий Сысоев, Ленфильм (1983)Егор Бероев и Вадим Михеенко
Егор Бероев и Вадим Михеенко - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости/Григорий Сысоев, Ленфильм (1983)
Егор Бероев и Вадим Михеенко

Андрей Чубченко

Андрей Чубченко с гордостью продолжил династию родителей — заслуженных артистов Александра и Людмилы Чубченко, которые всю жизнь посвятили Владимирскому драматическому театру, отдавая сцене душу и сердце.
Он выбрал кино и телевидение — и завоевал любовь миллионов зрителей.
Главную популярность Андрею принесла роль полковника Расторгуева в многолетнем сериале "Шеф" — она сделала его лицом проекта и значительно расширила аудиторию по сравнению с театральной славой отца.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Андрей Чубченко
Актер Андрей Чубченко - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Актер Андрей Чубченко

Ян Цапник

Ян Цапник — сын народного артиста России Юрия Цапника, ведущего мастера Челябинского театра драмы, который редко снимался в кино. Ян вырос за кулисами и построил свою яркую кинокарьеру, не оставаясь в тени родителя.
Широкую известность ему принесла роль в "Бригаде". Затем последовали десятки разноплановых работ — от комедий в "Горько!" до серьезных ролей в "Методе". Сегодня Ян — один из самых востребованных актеров с сотнями проектов в фильмографии.
© РИА Новости/Евгения Новоженина, Ленфильм (1987)Ян и Юрий Цапники
Ян и Юрий Цапники - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости/Евгения Новоженина, Ленфильм (1987)
Ян и Юрий Цапники

Алексей Нилов

Отец Алексея — Геннадий Нилов — для многих зрителей навсегда остался Степаном Сундуковым из комедии "Три плюс два".
Алексей, рассказывал потом, что поступил в театральный вуз тайком от отца, который не хотел для сына этой профессии. Роль капитана Ларина в "Улицах разбитых фонарей" принесла актеру широкую известность и стабильную востребованность, которая сохраняется по сей день.
© РИА Новости/Владимир Вяткин, РИА НовостиАлексей и Геннадий Ниловы
Алексей и Геннадий Ниловы - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости/Владимир Вяткин, РИА Новости
Алексей и Геннадий Ниловы

Кирилл Гребенщиков

Кирилл Гребенщиков пошел в актеры не сразу: сначала мечтал стать художником. Ранний уход отца, Юрия Гребенщикова — уважаемого театрального актера с тремя десятками ролей в кино, изменил планы. Кирилл поступил в театральный вуз и долго шел к славе, начав активно сниматься уже в зрелом возрасте.
Сегодня он нашел свою нишу: интеллигентные, сдержанные герои, которых зрители любят. В фильмографии — больше 120 ролей.
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова, Мосфильм (1986)Кирилл и Юрий Гребенщиковы
Кирилл и Юрий Гребенщиковы - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова, Мосфильм (1986)
Кирилл и Юрий Гребенщиковы

Иван Колесников

Иван Колесников — сын Сергея Колесникова, народного артиста России, многолетнего актера МХАТа и бессменного ведущего "Фазенды", которого помнят и любят миллионы зрителей.
Внешне Иван очень похож на отца, но сумел создать собственную карьеру в большом кино, не оставаясь в тени родителя. Он сыграл главные роли в самых кассовых исторических фильмах последних лет — "Движение вверх" и "Союз спасения". Сегодня Иван — один из самых востребованных актеров.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаИван и Сергей Колесниковы
Иван и Сергей Колесниковы - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Иван и Сергей Колесниковы

Сергей Безруков

Сергей Безруков продолжил дело отца — Виталия Безрукова, актера и режиссера, который тоже играл Сергея Есенина, но остался известен в основном театральным кругам.
Сергей стал одним из самых узнаваемых актеров страны. После "Бригады" он воплотил множество знаковых фигур: Пушкина, Есенина, Высоцкого и других.
Сегодня в его фильмографии более 100 ролей. Виталий давно не снимается в кино, но очень гордится успехами сына.
© Фото : Илья Питалев, Михаил ВоскресенскийСергей и Виталий Безруковы
Сергей и Виталий Безруковы - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Илья Питалев, Михаил Воскресенский
Сергей и Виталий Безруковы

Михаил Боярский

Михаил родился в легендарной театральной семье. Его отец, Сергей Боярский, был ведущим актером Театра имени Комиссаржевской и снимался в классике советского кино: "Человек-амфибия" (начальник охраны тюрьмы) и "Операция "Трест".
Всесоюзную и вневременную славу Михаилу принесла роль д’Артаньяна, которая превратила его в главного секс-символа и "мушкетера" страны. В отличие от отца, который оставался преимущественно характерным актером, Михаил стал полноценной мультимедийной звездой: его песни ("Зеленоглазое такси", "Спасибо, родная") знают наизусть даже те, кто не видел его фильмов, а образ с черной шляпой и шарфом "Зенита" стал национальным брендом.
© РИА Новости/Владимир Астапкович, Ленинградская студия телевидения(1968)Михаил и Сергей Боярские
Михаил и Сергей Боярские - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости/Владимир Астапкович, Ленинградская студия телевидения(1968)
Михаил и Сергей Боярские
 
 
 
