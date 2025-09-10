https://ria.ru/20250910/serial-2040997192.html

"Улицы разбитых фонарей": как снимали культовый сериал

"Улицы разбитых фонарей": как снимали культовый сериал - РИА Новости, 10.09.2025

"Улицы разбитых фонарей": как снимали культовый сериал

Весной 1998 года зрители увидели на экране историю, которая изменила представление о милицейских буднях. Сериал "Улицы разбитых фонарей" появился без особых... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T19:00:00+03:00

2025-09-10T19:00:00+03:00

2025-09-10T19:00:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041026801_0:46:907:556_1920x0_80_0_0_1ba183de9fa76141681819aeaf35c4ae.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Весной 1998 года зрители увидели на экране историю, которая изменила представление о милицейских буднях. Сериал "Улицы разбитых фонарей" появился без особых рекламных кампаний и громких анонсов, но именно он стал тем проектом, ради которого миллионы людей спешили домой к телевизору.В каждом эпизоде зрители находили знакомые дворы, узнавали голоса и манеры героев, вместе с ними проживали острые и порой трагические истории. Картина родилась почти случайно, как и положено настоящей легенде.Черный юмор и множество деталейНачало истории удивительно прозаично. Актер Виктор Бычков шел через подземный переход к "Ленфильму" и вдруг заметил книжный лоток. Его внимание привлек роман "Кошмар на улице Стачек", написанный тогда еще малоизвестным автором Андреем Пименовым, позже взявшим псевдоним Кивинов.Бычков купил книгу и, едва открыв, уже не смог оторваться. Сюжет был таким живым и достоверным, что актер понес книгу режиссеру Александру Рогожкину. Сначала тот отмахнулся, но вскоре передумал и согласился попробовать перенести историю на экран. Так начался путь будущего культового сериала.Кивинов оказался автором, которому не нужно было ничего придумывать. Он 12 лет проработал в милиции и прекрасно знал внутреннюю кухню правоохранительных органов. Его рассказы, полные профессиональных деталей и черного юмора, стали основой для первых серий.В дальнейшем он участвовал в работе над сценарием уже в качестве консультанта, эпизодически появлялся в кадре. Во многом благодаря этому сериал сохранял достоверность.Без бюджета и права на ошибкуПилотные серии снимались еще в 1995 году и выглядели почти как любительское кино: камера с плеча, актеры в собственной одежде и на личных автомобилях. Денег катастрофически не хватало, и каждая сцена требовала изобретательности. Разбить окно или устроить погоню означало рискнуть всем, ведь дополнительных дублей могло и не быть.Даже запасного стекла не было, поэтому актеры и съемочная группа репетировали движения до автоматизма. Эта полулюбительская манера дала сериалу особый шарм, сделала его настоящим.Сначала проект предложили каналу РТР. Однако там посчитали материал слишком сырым. Спустя три года молодой на тот момент канал ТНТ решился и поставил "Улицы разбитых фонарей" в эфир.Результат превзошел все ожидания. Уже через несколько выпусков зрители начали обсуждать новые серии, а героев стали узнавать на улицах. Настоящая народная любовь пришла стремительно. Сериал, который затем показывали по ОРТ, ТВ-6 и НТВ, оставался в эфире более 20 лет, собрав 16 сезонов и свыше 500 эпизодов.Герои стали роднымиЗрители особенно полюбили Ларина, Дукалиса, Казанцева и Волкова. У каждого был свой характер, свои слабости и привычки. Они не выглядели идеальными борцами с преступностью, напротив, в их образах было много человечности и бытовых деталей. Именно поэтому публика верила в этих героев.Капитан Казанцев, которого играл Александр Лыков, стал одним из самых ярких персонажей. Его герой был ироничным и обаятельным, что сразу принесло актеру популярность.Однако уже после второго сезона Лыков решил уйти, опасаясь навсегда остаться заложником одной роли. Его временное возвращение в кадре уже в другом образе не смогло заглушить разочарование зрителей.Но настоящим ударом стало прощание с Лариным и Дукалисом, которых сыграли Алексей Нилов и Сергей Селин. Их уход был оформлен действительно драматично: персонажи погибли от взрыва гранаты. Многие зрители воспринимали тогда такой финал героев как личную потерю.Полицейские действовали по инструкцииСериал стал площадкой, где начинали свою карьеру многие артисты. Одним из них был Данила Козловский — будущая звезда российского кино. В "Улицах" он сыграл небольшую, но запоминающуюся роль человека, подложившего ту самую гранату. Можно сказать, его путь в большое кино начался с этого эпизода. Михаил Трухин, исполнивший роль Волкова, пришел на пробы не в лучшей форме — промокший после прогулки под дождем, еще и с гитарой. Однако именно его живость и непринужденность убедили создателей, что это и есть настоящий Волков.Съемки проходили не только в павильонах, но и в настоящих зданиях, в том числе в действующих отделениях милиции. Отчего иногда случались курьезы.Так, однажды настоящие сотрудники милиции скрутили Михаила Трухина, приняв его за вооруженного преступника во время сцены погони. Оказалось, они не знали о съемках и действовали по инструкции. Подобные ситуации лишь добавляли ощущения документальности происходящего.Семейный подрядВ истории сериала есть немало теплых подробностей. Например, семью майора Соловца сыграли настоящие жена и сын Александра Половцева.Эти сцены получились особенно искренними, ведь актер играл фактически самого себя в кругу близких. Подобные решения не были редкостью и позже часто использовались в сериалах.Со временем проект обрел новую популярность. В интернете появились фанатские ролики, цитаты из сериала превратились в мемы, а на волне ностальгии молодежь открыла для себя старые сезоны. Композиция "Котлетки с пюрешкой", собранная блогером из фраз персонажей, стала настоящим хитом. Фильмография актеров пополнялась новыми ролями, но для зрителей они навсегда оставались Лариным, Дукалисом, Соловцом.Сериал шел более 20 лет, что само по себе рекорд. Для многих людей он стал частью биографии. Кто-то рос вместе с героями, кто-то находил в их историях отражение собственных проблем."Улицы разбитых фонарей" остались не только в телевизионной истории, но и в памяти миллионов зрителей как картина, которая подарила им неподдельные эмоции, юмор и живые характеры.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60