На юге Африки минимум 159 человек погибли при наводнениях

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. По меньшей мере 159 человек погибли в результате наводнений, вызванных аномально сильными дождями в странах Южной Африки, ущерб от стихийного бедствия может увеличиться из-за продолжающихся ливней, говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), опубликованном в пятницу.
"Проливные дожди и внезапные наводнения затронули более 655 000 человек и унесли жизни по меньшей мере 159 жителей стран Южной Африки, при этом наибольший ущерб понес Мозамбик… В связи с продолжающимся осадками при уже переполненных речных бассейнах риск наводнений остаётся высоким. В ближайшие недели возможны новые негативные последствия", - говорится в документе.
В посольстве РФ в Мозамбике в пятницу сообщили РИА Новости, что в результате наводнений пострадали более 720 тысяч мозамбикских граждан, было разрушено более 5 тысяч жилых домов.
С конца 2025 года разрушительные наводнения охватили страны юга Африки. По последним данным, в ЮАР и Зимбабве погибли десятки человек, а число жертв в Мозамбике превысило сотню. Стихийное бедствие привело к масштабным разрушениям: тысячи жилых домов оказались повреждены или полностью уничтожены. Существенный ущерб нанесён транспортной инфраструктуре - пострадали сотни дорог и мостов. Серьёзно нарушена работа систем водоснабжения и электроснабжения.