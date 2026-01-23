Рейтинг@Mail.ru
На юге Африки минимум 159 человек погибли при наводнениях - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 23.01.2026 (обновлено: 18:14 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/afrika-2069952586.html
На юге Африки минимум 159 человек погибли при наводнениях
На юге Африки минимум 159 человек погибли при наводнениях - РИА Новости, 23.01.2026
На юге Африки минимум 159 человек погибли при наводнениях
По меньшей мере 159 человек погибли в результате наводнений, вызванных аномально сильными дождями в странах Южной Африки, ущерб от стихийного бедствия может... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T18:11:00+03:00
2026-01-23T18:14:00+03:00
в мире
мозамбик
африка
южная африка
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069918717_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_abbb0cbe7a6c26bfb3db3ba278867ca2.jpg
https://ria.ru/20260123/mozambik-2069917187.html
https://ria.ru/20260123/navodnenie-2069910651.html
мозамбик
африка
южная африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069918717_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96634f3183d987a7f88ec4b29faa58ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мозамбик, африка, южная африка, оон
В мире, Мозамбик, Африка, Южная Африка, ООН
На юге Африки минимум 159 человек погибли при наводнениях

УКГВ: минимум 159 человек погибли при наводнениях на юге Африки

© REUTERS / AMILTON NEVESПоследствия наводнения в Мозамбике
Последствия наводнения в Мозамбике - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / AMILTON NEVES
Последствия наводнения в Мозамбике
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. По меньшей мере 159 человек погибли в результате наводнений, вызванных аномально сильными дождями в странах Южной Африки, ущерб от стихийного бедствия может увеличиться из-за продолжающихся ливней, говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), опубликованном в пятницу.
"Проливные дожди и внезапные наводнения затронули более 655 000 человек и унесли жизни по меньшей мере 159 жителей стран Южной Африки, при этом наибольший ущерб понес Мозамбик… В связи с продолжающимся осадками при уже переполненных речных бассейнах риск наводнений остаётся высоким. В ближайшие недели возможны новые негативные последствия", - говорится в документе.
Последствия наводнения в Мозамбике - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Мозамбике из-за наводнений разрушены более пяти тысяч домов
Вчера, 16:43
В докладе сообщается, что сильнее всего от наводнений пострадал Мозамбик. Также пострадали Замбия, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Малави, Танзания, ЮАР и Эсватини.
В посольстве РФ в Мозамбике в пятницу сообщили РИА Новости, что в результате наводнений пострадали более 720 тысяч мозамбикских граждан, было разрушено более 5 тысяч жилых домов.
С конца 2025 года разрушительные наводнения охватили страны юга Африки. По последним данным, в ЮАР и Зимбабве погибли десятки человек, а число жертв в Мозамбике превысило сотню. Стихийное бедствие привело к масштабным разрушениям: тысячи жилых домов оказались повреждены или полностью уничтожены. Существенный ущерб нанесён транспортной инфраструктуре - пострадали сотни дорог и мостов. Серьёзно нарушена работа систем водоснабжения и электроснабжения.
Военнослужащие оказывают помощь пострадавшим от наводнения в Мозамбике - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Россия обсуждает помощь Мозамбику в ликвидации последствий наводнений
Вчера, 16:30
 
В миреМозамбикАфрикаЮжная АфрикаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала