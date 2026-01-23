Пензенец обокрал жителя Приамурья, пообещав женским голосом интимные услуги

Подозреваемый, уточнили в полиции, разместил объявление об оказании интимных услуг в сети Интернет. Когда ему поступил звонок, он изменил свой голос на женский и договорился с потерпевшим о встрече, потребовав предоплату и "страховку". После того, как собеседник перевёл 48 тысяч рублей, связь со злоумышленником прекратилась.