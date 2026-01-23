Рейтинг@Mail.ru
Пензенец обокрал жителя Приамурья, пообещав женским голосом интимные услуги - РИА Новости, 23.01.2026
13:16 23.01.2026
Пензенец обокрал жителя Приамурья, пообещав женским голосом интимные услуги
Пензенец обокрал жителя Приамурья, пообещав женским голосом интимные услуги - РИА Новости, 23.01.2026
Пензенец обокрал жителя Приамурья, пообещав женским голосом интимные услуги
Житель Пензы, имитируя во время телефонного разговора женский голос, под предлогом оказания интимных услуг выманил деньги у мужчины из Амурской области, теперь... РИА Новости, 23.01.2026
2026
происшествия, амурская область, пенза
Происшествия, Амурская область, Пенза
Пензенец обокрал жителя Приамурья, пообещав женским голосом интимные услуги

Пензенец выманил деньги у жителя Приамурья, притворившись женщиной

Сотрудник полиции. Архивное фото
САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости. Житель Пензы, имитируя во время телефонного разговора женский голос, под предлогом оказания интимных услуг выманил деньги у мужчины из Амурской области, теперь ему грозит срок до 5 лет, сообщили в региональном УМВД.
По информации полиции, по подозрению в обмане 45-летнего жителя Амурской области задержан мужчина 1979 года рождения.
Подозреваемый, уточнили в полиции, разместил объявление об оказании интимных услуг в сети Интернет. Когда ему поступил звонок, он изменил свой голос на женский и договорился с потерпевшим о встрече, потребовав предоплату и "страховку". После того, как собеседник перевёл 48 тысяч рублей, связь со злоумышленником прекратилась.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что подозреваемый признал вину и раскаялся.
