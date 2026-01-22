https://ria.ru/20260122/zapad-2069507903.html
Запад должен найти способ договориться с Путиным, заявил экс-генсек НАТО
Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен "найти способ договориться" с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 22.01.2026
йенс столтенберг
нато
владимир путин
россия
давос
в мире
россия
давос
