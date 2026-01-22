Рейтинг@Mail.ru
Запад должен найти способ договориться с Путиным, заявил экс-генсек НАТО - РИА Новости, 22.01.2026
10:41 22.01.2026 (обновлено: 10:56 22.01.2026)
Запад должен найти способ договориться с Путиным, заявил экс-генсек НАТО
Запад должен найти способ договориться с Путиным, заявил экс-генсек НАТО - РИА Новости, 22.01.2026
Запад должен найти способ договориться с Путиным, заявил экс-генсек НАТО
Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен "найти способ договориться" с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 22.01.2026
йенс столтенберг
нато
владимир путин
россия
давос
в мире
россия
давос
2026
йенс столтенберг, нато, владимир путин, россия, давос, в мире
Запад должен найти способ договориться с Путиным, заявил экс-генсек НАТО

БРЮССЕЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен "найти способ договориться" с президентом России Владимиром Путиным.
"Нам нужно сделать что-то более сложное, и это найти способ договориться с президентом Путиным", - сказал он на форуме в Давосе.
По мнению экс-генсека НАТО, Запад "не сможет переубедить Путина". При этом, по мнению Столтенберга, западные страны все же могут повлиять на позицию российского президента, что позволит договориться с ним "о чем-то приемлемом для Украины".
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Путин заявил, что Россия готова восстанавливать отношения с Европой
15 января, 16:58
 
Йенс СтолтенбергНАТОВладимир ПутинРоссияДавосВ мире
 
 
