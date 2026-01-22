Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 22.01.2026 (обновлено: 13:07 22.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
днепропетровская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял до 250 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и установку реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника.
"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Скотоватое Днепропетровской области, Благодатное, Воздвижевка, Долинка, Заливное, Зарница, Комсомольское и Терсянка Запорожской области", - отметили в военном ведомстве.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
