Россияне с весны смогут дистанционно учиться в автошколах
Кандидаты в водители с 1 марта смогут дистанционно изучать теорию для получения прав, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T07:45:00+03:00
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кандидаты в водители с 1 марта смогут дистанционно изучать теорию для получения прав, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
С весны обучающиеся получат возможность частично работать с материалами удаленно с помощью специального софта, который будет учитывать посещение и успеваемость.
При этом автошколы имеют право преподавать ученикам и без введения дистанционного обучения.
Также будущие водители смогут проходить обучение в автопарках, транспортных комбинатах и прочих организациях, работающих по профилю соответствующей образовательной программы.