Россияне с весны смогут дистанционно учиться в автошколах

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кандидаты в водители с 1 марта смогут дистанционно изучать теорию для получения прав, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

С весны обучающиеся получат возможность частично работать с материалами удаленно с помощью специального софта, который будет учитывать посещение и успеваемость.

При этом автошколы имеют право преподавать ученикам и без введения дистанционного обучения.