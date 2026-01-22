Рейтинг@Mail.ru
Россияне с весны смогут дистанционно учиться в автошколах - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 22.01.2026 (обновлено: 11:10 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/voditeli-2069480158.html
Россияне с весны смогут дистанционно учиться в автошколах
Россияне с весны смогут дистанционно учиться в автошколах - РИА Новости, 22.01.2026
Россияне с весны смогут дистанционно учиться в автошколах
Кандидаты в водители с 1 марта смогут дистанционно изучать теорию для получения прав, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T07:45:00+03:00
2026-01-22T11:10:00+03:00
общество
россия
водительские права
автошколы
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155210/75/1552107595_0:7:3617:2042_1920x0_80_0_0_3649692dab0f2ae48a191895adb643ff.jpg
https://ria.ru/20260120/voditeli-2069019749.html
https://ria.ru/20250928/prava-2044873385.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155210/75/1552107595_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_e2eddbf2610350c2b1816c42f71daa88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, водительские права, автошколы, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Водительские права, автошколы, Социальный навигатор, СН_Образование
Россияне с весны смогут дистанционно учиться в автошколах

РИА Новости: кандидаты в водители смогут дистанционно изучать теорию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача экзамена на права
Сдача экзамена на права - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сдача экзамена на права. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кандидаты в водители с 1 марта смогут дистанционно изучать теорию для получения прав, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
С весны обучающиеся получат возможность частично работать с материалами удаленно с помощью специального софта, который будет учитывать посещение и успеваемость.
Сдача практического экзамена - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В России могут ужесточить экзамен на водительские права
20 января, 13:27
При этом автошколы имеют право преподавать ученикам и без введения дистанционного обучения.
Также будущие водители смогут проходить обучение в автопарках, транспортных комбинатах и прочих организациях, работающих по профилю соответствующей образовательной программы.
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Водительские права будут отзывать при выявлении ряда опасных заболеваний
28 сентября 2025, 10:10
 
ОбществоРоссияВодительские праваавтошколыСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала