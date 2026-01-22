Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев и Ушаков принимают участие в переговорах в Кремле
23:36 22.01.2026 (обновлено: 23:45 22.01.2026)
Дмитриев и Ушаков принимают участие в переговорах в Кремле
Дмитриев и Ушаков принимают участие в переговорах в Кремле
политика
россия
москва
юрий ушаков
кирилл дмитриев
сша
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
политика, россия, москва, юрий ушаков, кирилл дмитриев, сша, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев и Ушаков принимают участие в переговорах в Кремле

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков принимают участие в переговорах президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, следует из сообщения на сайте Кремля.
"С российской стороны во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев", - говорится в сообщении.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву в четверг вечером для участия в переговорах с российским лидером. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по итогам переговоров Ушаков даст брифинг для СМИ.
Президент России Владимир Путин, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы госзакупок Джош Грюнбаум (слева направо) - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Сотрудник Белого дома Грюнбаум участвует во встрече Путина и Уиткоффа
