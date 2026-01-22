Рейтинг@Mail.ru
22.01.2026
02:33 22.01.2026
Умеров встретился с представителями BlackRock
Умеров встретился с представителями BlackRock
Умеров встретился с представителями BlackRock

Умеров встретился с представителями BlackRock в Давосе

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров сообщил, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с представителями инвестиционной компании BlackRock.
"Вместе с Давидом Арахамией (глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде - ред.) и Александром Камышиным (советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам - ред.) провели встречи с коллегами из BlackRock – одной из крупнейших американских инвестиционных компаний мира, вовлеченной в планы восстановления и экономического восстановления Украины", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
Умеров добавил, что также провел встречи с премьер-министрами Норвегии и Катара.
Международный экономический форум в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Украина прилагает огромные усилия, чтобы привлечь внимание в Давосе
20 января, 09:52
 
В миреДавосНорвегияКатарРустем УмеровДавид АрахамияВладимир ЗеленскийBlackRockСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныМирный план США по Украине
 
 
