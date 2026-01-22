Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал Украину головной болью для США - РИА Новости, 22.01.2026
14:06 22.01.2026
Политолог назвал Украину головной болью для США
Украинский конфликт стал для Америки неприоритетным направлением, поэтому президент США Дональд Трамп ищет способы как можно скорее его решить или выйти из... РИА Новости, 22.01.2026
Блохин назвал Украину головной болью для США, от которой надо избавиться

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинский конфликт стал для Америки неприоритетным направлением, поэтому президент США Дональд Трамп ищет способы как можно скорее его решить или выйти из него, уделив больше времени другим направлениям, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.
В четверг издание Kyiv Post сообщило, что Владимир Зеленский, который не планировал лететь на форум в Давос, "спешит" на встречу, которую анонсировал Трамп в среду на выступлении на Всемирном экономическом форуме.
«
"Все видят, что у Трампа голова занята совершенно другими вещами. У него там и Гренландия, и Венесуэла, и Иран, и Китай. Очевидно, что Трампу не до Украины, и вот в этом-то как бы главная проблема, вектор американской политики смещается с Украины на другие темы, а Украина - это уже как такая головная боль, как тяжелый рюкзак за плечами, от которого надо бы избавиться", - заявил Блохин.
Эксперт отметил, что, вероятнее всего, встреча Зеленского и Трампа в Давосе затронет тему гарантий безопасности и поддержки Украины. Но, по мнению Блохина, США вновь не даст никаких гарантий Украине.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Конец неизбежен". Почему Зеленский стал лишней проблемой
Вчера, 08:00
 
