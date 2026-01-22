Политолог назвал Украину головной болью для США

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинский конфликт стал для Америки неприоритетным направлением, поэтому президент США Дональд Трамп ищет способы как можно скорее его решить или выйти из него, уделив больше времени другим направлениям, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.
В четверг издание Kyiv Post сообщило, что Владимир Зеленский, который не планировал лететь на форум в Давос, "спешит" на встречу, которую анонсировал Трамп в среду на выступлении на Всемирном экономическом форуме.
«
"Все видят, что у Трампа голова занята совершенно другими вещами. У него там и Гренландия, и Венесуэла, и Иран, и Китай. Очевидно, что Трампу не до Украины, и вот в этом-то как бы главная проблема, вектор американской политики смещается с Украины на другие темы, а Украина - это уже как такая головная боль, как тяжелый рюкзак за плечами, от которого надо бы избавиться", - заявил Блохин.