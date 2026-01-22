Политолог назвал Украину головной болью для США

«

"Все видят, что у Трампа голова занята совершенно другими вещами. У него там и Гренландия, и Венесуэла, и Иран, и Китай. Очевидно, что Трампу не до Украины, и вот в этом-то как бы главная проблема, вектор американской политики смещается с Украины на другие темы, а Украина - это уже как такая головная боль, как тяжелый рюкзак за плечами, от которого надо бы избавиться", - заявил Блохин.