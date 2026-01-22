https://ria.ru/20260122/uitkoff-2069536870.html
Глава Blackrock входит в команду США по Украине, заявил Уиткофф
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Глава крупнейшей американской инвестиционной компании Blackrock Ларри Финк участвует в работе команды США по урегулированию конфликта на Украине, консультируя администрацию по вопросам восстановления экономики, заявил в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Выступая на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе
, Уиткофф
отметил, что экономический аспект занимает важное место в обсуждениях внутри американской команды. По его словам, вопросы долгосрочного развития регулярно поднимаются в контактах с советником президента США Джаредом Кушнером
.
"Мы с Джаредом постоянно говорим о важности процветания, и, разумеется, у нас есть, на мой взгляд, лучший в своем классе советник по этим вопросам - Ларри Финк", - сказал Уиткофф.
Он уточнил, что Финк присоединился к работе команды на добровольной основе.