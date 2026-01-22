https://ria.ru/20260122/turtsija-2069672382.html
Турция никогда не поддерживала внешнее вмешательство в Иран, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил иранскому коллеге Масуду Пезешкиану, что Анкара никогда не поддерживала внешнее вмешательство в Иран. РИА Новости, 22.01.2026
Турция никогда не поддерживала внешнее вмешательство в Иран, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция придает большое значение миру и стабильности в Иране