22.01.2026
Турция никогда не поддерживала внешнее вмешательство в Иран, заявил Эрдоган
18:42 22.01.2026
Турция никогда не поддерживала внешнее вмешательство в Иран, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил иранскому коллеге Масуду Пезешкиану, что Анкара никогда не поддерживала внешнее вмешательство в Иран. РИА Новости, 22.01.2026
Турция никогда не поддерживала внешнее вмешательство в Иран, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция придает большое значение миру и стабильности в Иране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил иранскому коллеге Масуду Пезешкиану, что Анкара никогда не поддерживала внешнее вмешательство в Иран.
Эрдоган провел телефонный разговор с Пезешкианом. Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также региональные вопросы.
"Президент Эрдоган заявил, что внимательно следит за событиями в Иране, что Турция придает большое значение миру и стабильности в Иране и что Турция никогда не поддерживала сценарии внешнего вмешательства в дела Ирана. Президент подчеркнул, что решение проблем и предотвращение эскалации напряженности в регионе отвечает интересам Турции", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
