Семь дипфейков с участием главы Дагестана выявили с начала 2026 года
23:02 22.01.2026
Семь дипфейков с участием главы Дагестана выявили с начала 2026 года
в мире
республика дагестан
республика дагестан
в мире, республика дагестан
В мире, Республика Дагестан
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 22 янв - РИА Новости. Семь дипфейков (видео или аудиозаписи, которые манипулируют внешностью человека) с участием главы Дагестана Сергея Меликова выявлено с интернете с начала 2026 года, сообщил руководитель Центра управления регионом в Дагестане Исрафил Исрафилов.
"С начала года аналитики ЦУР фиксируют рост фейковой информации в регионе… Особенно часто подделывают видео и аудио с участием главы Дагестана Сергея Меликова – всего семь дипфейков на его имя", – написал Исрафилов в своем Telegram-канале.
Всего, по его словам, с 1 по 22 января зафиксировано 15 фейков, из которых девять – дипфейки.
Между тем пресс-служба главы Дагестана в январе не раз опровергала фейки о Меликове.
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В России появится группа по борьбе с незаконным использованием дипфейков
20 января, 19:35
 
