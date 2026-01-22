https://ria.ru/20260122/tsur-2069713080.html
Семь дипфейков с участием главы Дагестана выявили с начала 2026 года
МАХАЧКАЛА, 22 янв - РИА Новости. Семь дипфейков (видео или аудиозаписи, которые манипулируют внешностью человека) с участием главы Дагестана Сергея Меликова выявлено с интернете с начала 2026 года, сообщил руководитель Центра управления регионом в Дагестане Исрафил Исрафилов.
"С начала года аналитики ЦУР фиксируют рост фейковой информации в регионе… Особенно часто подделывают видео и аудио с участием главы Дагестана
Сергея Меликова – всего семь дипфейков на его имя", – написал Исрафилов в своем Telegram-канале.
Всего, по его словам, с 1 по 22 января зафиксировано 15 фейков, из которых девять – дипфейки.
Между тем пресс-служба главы Дагестана в январе не раз опровергала фейки о Меликове.