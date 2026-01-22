Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 445 военнослужащих ВСУ, два танка, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.