Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО за сутки
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 22.01.2026
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО за сутки
Российские подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 445 военнослужащих ВСУ, два танка, две боевые... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:59:00+03:00
2026-01-22T12:59:00+03:00
2026-01-22T13:02:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
доброполье (город)
донецкая народная республика
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
доброполье (город)
донецкая народная республика
днепропетровская область
2026
Новости
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО за сутки
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 445 военнослужащих ВСУ, два танка, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции... Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ
уточнили, что было нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ
, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Гришино, Доброполье
, Новопавловка, Сухецкое, Торецкое, Удачное ДНР
и Новоподгородное Днепропетровской области
.