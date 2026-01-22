Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 22.01.2026 (обновлено: 13:02 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/tsentr-2069550352.html
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО за сутки
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 22.01.2026
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО за сутки
Российские подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 445 военнослужащих ВСУ, два танка, две боевые... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:59:00+03:00
2026-01-22T13:02:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
доброполье (город)
донецкая народная республика
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027788_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_95b97332c305a2173475c8ff1042506a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
доброполье (город)
донецкая народная республика
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027788_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_798125f21b4dbf20df7fee880b4d1c4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, доброполье (город), донецкая народная республика, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Доброполье (город), Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции в зоне СВО за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 445 военных в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 445 военнослужащих ВСУ, два танка, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции... Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что было нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Гришино, Доброполье, Новопавловка, Сухецкое, Торецкое, Удачное ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьДоброполье (город)Донецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала