Трамп и Си Цзиньпин могут провести до четырех встреч в 2026 году
22:31 22.01.2026
Трамп и Си Цзиньпин могут провести до четырех встреч в 2026 году
Трамп и Си Цзиньпин могут провести до четырех встреч в 2026 году - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп и Си Цзиньпин могут провести до четырех встреч в 2026 году
Президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин могут провести до четырех встреч в 2026 году, заявил глава американского минфина Скотт Бессент,... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
сша
китай
давос
си цзиньпин
дональд трамп
скотт бессент
сша
китай
давос
Трамп и Си Цзиньпин могут провести до четырех встреч в 2026 году

Бессент: Трамп и Си Цзиньпин могут провести до 4 встреч в 2026 году

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин могут провести до четырех встреч в 2026 году, заявил глава американского минфина Скотт Бессент, подчеркнув продуктивные отношения двух лидеров.
"Бессент... сказал, что президент Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин могли бы встретиться до четырех раз в этом году, а их отношения находятся на продуктивном уровне", - пишет издание Politico после интервью с Бессентом на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Среди возможных мест встречи глава минфина выделил визит Трампа в Китай в апреле, возможный ответный визит Си Цзиньпина в США, а также отметил, что президент США был заинтересован в посещении форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) , который должен состоятся в Китае.
"Если нам предстоит провести эту серию встреч, то никто не хочет ничего расстраивать", - добавил Бессент.
По результатам встречи Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина 30 октября на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане стороны достигли годового торгового соглашения. В рамках соглашения США снизили пошлины на китайские товары с 57% до 47%, в том числе уменьшив "фентаниловые" тарифы с 20% до 10%. Кроме того, Китай согласился закупать американскую сельхозпродукцию и продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
