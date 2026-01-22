Трамп и Си Цзиньпин могут провести до четырех встреч в 2026 году

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин могут провести до четырех встреч в 2026 году, заявил глава американского минфина Скотт Бессент, подчеркнув продуктивные отношения двух лидеров.