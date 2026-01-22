Рейтинг@Mail.ru
Токаев пожелал Трампу успехов в проведении внутренней политики - РИА Новости, 22.01.2026
15:54 22.01.2026 (обновлено: 15:58 22.01.2026)
Токаев пожелал Трампу успехов в проведении внутренней политики
Токаев пожелал Трампу успехов в проведении внутренней политики - РИА Новости, 22.01.2026
Токаев пожелал Трампу успехов в проведении внутренней политики
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом в швейцарском Давосе пожелал ему успехов в проведении внутренней... РИА Новости, 22.01.2026
в мире, казахстан, сша, давос, касым-жомарт токаев, дональд трамп
В мире, Казахстан, США, Давос, Касым-Жомарт Токаев, Дональд Трамп
Токаев пожелал Трампу успехов в проведении внутренней политики

Токаев пожелал Трампу успехов в проведении внутренней политики «здравого смысла»

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Казахстан | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент США Дональд Трамп на церемонии подписания Устава "Совета мира" в Давосе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент США Дональд Трамп на церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент США Дональд Трамп на церемонии подписания Устава "Совета мира" в Давосе
АСТАНА, 22 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом в швейцарском Давосе пожелал ему успехов в проведении внутренней политики "здравого смысла", сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.
"Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал американскому лидеру успехов в проведении внутренней политики "здравого смысла", - написал на своей странице в Telegram Руслан Желдибай.
Пресс-секретарь Токаева отметил, что президенты Казахстана и США провели краткую беседу в ходе церемонии подписания Устава "Совета мира" в Давосе.
"Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание американского лидера на то, что в распространившемся на давосском форуме официальном документе "365 побед президента Дональда Трампа в течение 365 дней" 177-ой победой значится присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям", - добавил Желдибай.
Пресс-секретарь сообщил, что Трамп поблагодарил Токаева за поддержку его инициативы о создании "Совета мира".
