СМИ: США и Китай договорились о создании американской структуры TikTok

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. США и Китай согласовали сделку по созданию американской структуры TikTok, она будет завершена на этой неделе, сообщает портал Semafor со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Semafor отмечает что, по данным источников, сделка будет завершена на этой неделе.
Новая структура предусматривает сохранение у китайской компании ByteDance доли чуть менее 20% в американском бизнесе, по 15% получат американские Oracle, Silver Lake и базирующаяся в ОАЭ инвестиционная компания MGX. Среди других инвесторов - Susquehanna International Group, Dragoneer Investment Group, а также семейный офис мультимиллиардера Майкла Делла.
Ранее портал Axios со ссылкой на внутренний документ от гендиректора соцсети TikTok Чжоу Шоуцзы сообщил, что TikTok подписала сделку по продаже своих активов в США американским инвесторам. Согласно документу, сделка завершится 22 января.
В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки.
Ранее Трамп в телефонном разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. После запуска в 2018 году оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
