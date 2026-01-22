Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США и Китай договорились о создании американской структуры TikTok
22.01.2026
СМИ: США и Китай договорились о создании американской структуры TikTok
СМИ: США и Китай договорились о создании американской структуры TikTok - РИА Новости, 22.01.2026
СМИ: США и Китай договорились о создании американской структуры TikTok
США и Китай согласовали сделку по созданию американской структуры TikTok, она будет завершена на этой неделе, сообщает портал Semafor со ссылкой на знакомые с... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
китай
дональд трамп
tiktok
oracle corporation
си цзиньпин
оаэ
сша
китай
оаэ
сша
в мире, китай, дональд трамп, tiktok, oracle corporation, си цзиньпин, оаэ, сша
В мире, Китай, Дональд Трамп, TikTok, Oracle Corporation, Си Цзиньпин, ОАЭ, США
СМИ: США и Китай договорились о создании американской структуры TikTok

Semafor: США и КНР согласовали сделку по созданию американской структуры TikTok

Приложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. США и Китай согласовали сделку по созданию американской структуры TikTok, она будет завершена на этой неделе, сообщает портал Semafor со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
"США и Китай одобрили сделку по продаже американского бизнеса TikTok консорциуму преимущественно американских инвесторов во главе с Oracle и Silver Lake, что поставило точку в многолетнем противостоянии между социальной сетью и двумя сверхдержавами", - говорится в публикации.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Белый дом запустил аккаунт в TikTok для министров
12 декабря 2025, 00:13
Semafor отмечает что, по данным источников, сделка будет завершена на этой неделе.
Новая структура предусматривает сохранение у китайской компании ByteDance доли чуть менее 20% в американском бизнесе, по 15% получат американские Oracle, Silver Lake и базирующаяся в ОАЭ инвестиционная компания MGX. Среди других инвесторов - Susquehanna International Group, Dragoneer Investment Group, а также семейный офис мультимиллиардера Майкла Делла.
Ранее портал Axios со ссылкой на внутренний документ от гендиректора соцсети TikTok Чжоу Шоуцзы сообщил, что TikTok подписала сделку по продаже своих активов в США американским инвесторам. Согласно документу, сделка завершится 22 января.
В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки.
Ранее Трамп в телефонном разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. После запуска в 2018 году оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Британии могут ввести запрет на соцсети детям младше 16 лет
13 января, 19:42
 
В мире, Китай, Дональд Трамп, TikTok, Oracle Corporation, Си Цзиньпин, ОАЭ, США
 
 
