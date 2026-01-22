https://ria.ru/20260122/sud-2069690525.html
Суд продлил арест фигурантам дела о хищении у телеканала "Санкт-Петербург"
Суд продлил арест фигурантам дела о хищении у телеканала "Санкт-Петербург" - РИА Новости, 22.01.2026
Суд продлил арест фигурантам дела о хищении у телеканала "Санкт-Петербург"
Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела о хищении 37 миллионов рублей у петербургского телерадиоагентства, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела о хищении 37 миллионов рублей у петербургского телерадиоагентства, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы
продлен срок содержания под стражей до 23 апреля 2026 года специальному представителю губернатора Санкт-Петербурга
аппарата губернатора Санкт-Петербурга Никитиной Елене Михайловне", - сообщили в суде.
Аналогичное решение было принято в отношении заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергея Сырова и блогера Николая Камнева.
Под запретом определенных действий находятся петербургский депутат Александр Малькевич
и бывший гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Борис Петров. Домашний арест был избран для главы "Фонда культуры, семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергея Кожокара.
В октябре СК РФ
сообщил, что пятеро фигурантов обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" Санкт-Петербурга.
По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства, финансируемого за счет бюджета Петербурга, были заключены с представителем частного фонда договоры об информационном сопровождении в интернете. Представитель фонда публикации решил не делать, но представил для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме, а руководство агентства, зная об этом, перечислило фонду 37,2 миллиона рублей.