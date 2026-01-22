Экс-замглавы Василеостровского района Петербурга осудили за взятки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Бывший заместитель главы Василеостровского района Петербурга Владлен Родионов приговорен к 6 годам колонии строгого режима за взятки на 10 миллионов рублей, Бывший заместитель главы Василеостровского района Петербурга Владлен Родионов приговорен к 6 годам колонии строгого режима за взятки на 10 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владлена Родионова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст .290 УК РФ (2 эпизода). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 12 000 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 7 лет", - сообщает пресс-служба.

Весной 2024 года Родионова задержали в отеле, расположенном на Биржевом переулке, при передаче муляжа взятки в размере 1,5 миллионов рублей. Чиновник, отвечавший за регулирование ЖКХ и строительства в Василеостровском районе, потребовал от гендиректора коммерческой организации взятку за общее покровительство деятельности по управлению многоквартирными домами, способствование положительному решению вопросов взаимодействия с государственными и правоохранительными органами, а также лоббирование интересов фирмы.

Второй эпизод связан с тем, что с февраля 2020 по июль 2023 года Родионов через посредника получил взятку в размере почти 8,5 миллионов рублей от замдиректора фирмы-учредителя ЗАО "Сити сервис", которое выступало подрядчиком по уборке внутриквартальных территорий района, отметили в пресс-службе судов. Родинов оказывал общее покровительство и подписывал от района госконтракты с компанией и вместе с подчиненными сотрудниками не реагировал на выявленные недостатки при оказании услуг по госконтрактам.

Вину он признал, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. "Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена, Родионов взят под стражу в зале суда", - добавили в пресс-службе судов.