Рейтинг@Mail.ru
Президент Румынии назвал решение о вступлении в Совет мира непростым делом - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/sovet-2069715468.html
Президент Румынии назвал решение о вступлении в Совет мира непростым делом
Президент Румынии назвал решение о вступлении в Совет мира непростым делом - РИА Новости, 22.01.2026
Президент Румынии назвал решение о вступлении в Совет мира непростым делом
Президент Румынии Никушор Дан назвал решение по предложению президента США Дональда Трампа о вступлении в "Совет мира" непростым делом, указав, что необходимо... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T23:17:00+03:00
2026-01-22T23:17:00+03:00
в мире
сша
румыния
никушор дан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018199137_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec9c7833dff5896ded47e4d84a3ab13b.jpg
https://ria.ru/20260122/belgiya-2069714499.html
https://ria.ru/20260122/putin-2069708120.html
сша
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018199137_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_56ce7f587077f65fb060d2b31565ceff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, румыния, никушор дан, дональд трамп
В мире, США, Румыния, Никушор Дан, Дональд Трамп
Президент Румынии назвал решение о вступлении в Совет мира непростым делом

Президент Румынии Дан назвал решение о вступлении в Совет мира непростым делом

© AP Photo / Vadim GhirdaНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Никушор Дан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан назвал решение по предложению президента США Дональда Трампа о вступлении в "Совет мира" непростым делом, указав, что необходимо провести анализ устава этой организации.
Администрация президента ранее подтвердила получение письма от Трампа, в котором США официально пригласили Румынию стать членом "Совета мира" со статусом государства-основателя и с правом назначения собственного уполномоченного представителя.
Города мира. Гент - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Бельгия согласилась войти в Совет мира, но отказалась в последний момент
Вчера, 23:13
"Мы обсудим всё это позже, более подробно. Вы понимаете, что это непростое дело, это устав, который обязывает румынское государство к участию в международном вопросе, и необходимо провести анализ взаимосвязи между правами и обязанностями, которые вытекают из этого устава, и всеми другими уставами, например, уставом ООН, участником которого является Румыния", - сказал Дан журналистам.
Ранее в четверг 18 стран подписали устав сформированного США "Совета мира" по Газе в Давосе. Документ помимо США 22 января подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В ГД назвали гроссмейстерским ходом предложение Путина по Совету мира
Вчера, 22:16
 
В миреСШАРумынияНикушор ДанДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала