Президент Румынии назвал решение о вступлении в Совет мира непростым делом

КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан назвал решение по предложению президента США Дональда Трампа о вступлении в "Совет мира" непростым делом, указав, что необходимо провести анализ устава этой организации.
"Мы обсудим всё это позже, более подробно. Вы понимаете, что это непростое дело, это устав, который обязывает румынское государство к участию в международном вопросе, и необходимо провести анализ взаимосвязи между правами и обязанностями, которые вытекают из этого устава, и всеми другими уставами, например, уставом ООН, участником которого является Румыния", - сказал Дан журналистам.
Ранее в четверг 18 стран подписали устав сформированного США "Совета мира" по Газе в Давосе. Документ помимо США 22 января подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.