На рейсах из Шереметьево в Петербург запустят посадку по биометрии

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посадку в самолет по биометрии в рамках стартующего в июне 2026 года эксперимента запустят на рейсе Москва ("Шереметьево") - Санкт-Петербург, Посадку в самолет по биометрии в рамках стартующего в июне 2026 года эксперимента запустят на рейсе Москва ("Шереметьево") - Санкт-Петербург, сообщили в воздушной гавани.

"С 1 июня 2026 года по постановлению Минцифры России впервые в нашей стране стартует эксперимент по проходу пассажиров на борт воздушного судна без предъявления паспорта. Запуск пилотного проекта планируется на рейсах " Аэрофлота " по маршруту " Шереметьево " ( Москва ) - " Пулково " ( Санкт-Петербург ) - "Шереметьево" (Москва)", - сообщили в "Шереметьево".

Идентификация пассажиров при прохождении предполетных процедур будет выполняться с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), пояснили в "Шереметьево".

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщали о проекте постановления правительства, который фиксирует возможность регистрации на рейс, прохода в "чистую" зону и на борт самолета за счет подтверждения личности пассажира через Единую биометрическую систему. Согласно документу, пилот будет запущен в диапазоне с 1 июня 2026 года до 1 декабря 2027 года.

Отмечалось, что использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт - по паспорту или по биометрии.