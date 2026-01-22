На рейсах из Шереметьево в Петербург запустят посадку по биометрии

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посадку в самолет по биометрии в рамках стартующего в июне 2026 года эксперимента запустят на рейсе Москва ("Шереметьево") - Санкт-Петербург, сообщили в воздушной гавани.
"С 1 июня 2026 года по постановлению Минцифры России впервые в нашей стране стартует эксперимент по проходу пассажиров на борт воздушного судна без предъявления паспорта. Запуск пилотного проекта планируется на рейсах "Аэрофлота" по маршруту "Шереметьево" (Москва) - "Пулково" (Санкт-Петербург) - "Шереметьево" (Москва)", - сообщили в "Шереметьево".
Идентификация пассажиров при прохождении предполетных процедур будет выполняться с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), пояснили в "Шереметьево".
Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщали о проекте постановления правительства, который фиксирует возможность регистрации на рейс, прохода в "чистую" зону и на борт самолета за счет подтверждения личности пассажира через Единую биометрическую систему. Согласно документу, пилот будет запущен в диапазоне с 1 июня 2026 года до 1 декабря 2027 года.
Отмечалось, что использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт - по паспорту или по биометрии.
В декабре 2025 года в "Пулково" в закрытом режиме был успешно протестирован сервис посадки на самолет "Мигом". Испытания стартовали летом 2025 года.
