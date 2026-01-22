Манул Пепе приехала в Петербург для рождения потомства

"В Санкт-Петербург приехала долгожданная самка манула по имени Пепе. Ей 5 лет, и прибыла она к нам из Барнаульского зоопарка на временное содержание в рамках программы ЕАРАЗА по сохранению и разведению манулов", - говорится в сообщении.