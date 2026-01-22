Рейтинг@Mail.ru
Манул Пепе приехала в Петербург для рождения потомства
Хорошие новости
 
15:31 22.01.2026
Манул Пепе приехала в Петербург для рождения потомства
Манул Пепе приехала в Петербург для рождения потомства
Самку манула Пепе из Барнаульского зоопарка привезли в Ленинградский зоопарк, сообщает пресс-служба зоосада северной столицы. РИА Новости, 22.01.2026
хорошие новости
санкт-петербург
ленинградский зоопарк
барнаул
общество
санкт-петербург
барнаул
санкт-петербург, ленинградский зоопарк, барнаул
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Ленинградский зоопарк, Барнаул, Общество
© Ленинградский зоопарк/TelegramСамку манула Пепе из Барнаульского зоопарка привезли в Ленинградский зоопарк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Самку манула Пепе из Барнаульского зоопарка привезли в Ленинградский зоопарк, сообщает пресс-служба зоосада северной столицы.
Ранее Барнаульский зоопарк сообщил, что Пепе отправилась "в командировку" в Санкт-Петербург для создания генетически здоровой пары и рождения потомства. В учреждении уточнили, что в Барнаульском зоопарке живут два манула - Чип и Пепе. Они являются братом и сестрой, в связи с чем их скрещивать нельзя: это могло бы привести к накоплению мутаций у потомства.
"В Санкт-Петербург приехала долгожданная самка манула по имени Пепе. Ей 5 лет, и прибыла она к нам из Барнаульского зоопарка на временное содержание в рамках программы ЕАРАЗА по сохранению и разведению манулов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дорогу до Ленинградского зоопарка Пепе перенесла спокойно. "Месяц она проведет на карантине. Это стандартная процедура для новоприбывшего животного, чтобы провести оценку его состояния и взять нужные анализы, а также дать время для адаптации питомца к новым условиям без лишнего стресса", - отмечается в публикации.
В Ленинградском зоопарке живут самец Свэн и самка Намика. У них в мае 2023 года родился детеныш, которого назвали Шу. До этого горные коты в Ленинградском зоопарке размножались в 2007 году.
В Московском зоопарке рассказали о рационе манула Тимофея после зажировки
13 января
Хорошие новости
 
 
