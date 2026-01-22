https://ria.ru/20260122/samka-2069609132.html
Манул Пепе приехала в Петербург для рождения потомства
Самку манула Пепе из Барнаульского зоопарка привезли в Ленинградский зоопарк, сообщает пресс-служба зоосада северной столицы. РИА Новости, 22.01.2026
Манула Пепе привезли в Ленинградский зоопарк для рождения потомства
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Самку манула Пепе из Барнаульского зоопарка привезли в Ленинградский зоопарк, сообщает пресс-служба зоосада северной столицы.
Ранее Барнаульский зоопарк сообщил, что Пепе отправилась "в командировку" в Санкт-Петербург
для создания генетически здоровой пары и рождения потомства. В учреждении уточнили, что в Барнаульском зоопарке живут два манула - Чип и Пепе. Они являются братом и сестрой, в связи с чем их скрещивать нельзя: это могло бы привести к накоплению мутаций у потомства.
"В Санкт-Петербург приехала долгожданная самка манула по имени Пепе. Ей 5 лет, и прибыла она к нам из Барнаульского зоопарка на временное содержание в рамках программы ЕАРАЗА по сохранению и разведению манулов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дорогу до Ленинградского зоопарка
Пепе перенесла спокойно. "Месяц она проведет на карантине. Это стандартная процедура для новоприбывшего животного, чтобы провести оценку его состояния и взять нужные анализы, а также дать время для адаптации питомца к новым условиям без лишнего стресса", - отмечается в публикации.
В Ленинградском зоопарке живут самец Свэн и самка Намика. У них в мае 2023 года родился детеныш, которого назвали Шу. До этого горные коты в Ленинградском зоопарке размножались в 2007 году.