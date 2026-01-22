Рейтинг@Mail.ru
"Реал" занял первое место в рейтинге клубов с самым высоким доходом - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:47 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/real-2069616330.html
"Реал" занял первое место в рейтинге клубов с самым высоким доходом
"Реал" занял первое место в рейтинге клубов с самым высоким доходом - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Реал" занял первое место в рейтинге клубов с самым высоким доходом
Мадридский "Реал" занял первое место в рейтинге футбольных клубов с самым высоким доходом за сезон-2024/25, сообщается на сайте консалтинговой компании... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T15:47:00+03:00
2026-01-22T15:47:00+03:00
футбол
англия
франция
реал мадрид
барселона
бавария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974388193_0:78:1080:686_1920x0_80_0_0_49db355e481a8c4d6fd53efcc77cc0df.jpg
https://ria.ru/20250716/reklama-2029410473.html
англия
франция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974388193_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_4f7645b0664f8c9166841f0898756bc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
англия, франция, реал мадрид, барселона, бавария
Футбол, Англия, Франция, Реал Мадрид, Барселона, Бавария
"Реал" занял первое место в рейтинге клубов с самым высоким доходом

"Реал" остался самым высокодоходным футбольным клубом по итогам сезона-2024/25

© Соцсети ФК "Реал"Футболисты "Реала"
Футболисты Реала - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Соцсети ФК "Реал"
Футболисты "Реала". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мадридский "Реал" занял первое место в рейтинге футбольных клубов с самым высоким доходом за сезон-2024/25, сообщается на сайте консалтинговой компании Deloitte.
"Реал" сохранил первое место в рейтинге с суммарным доходом 1,2 млрд евро за сезон-2024/25. В предыдущем отчете мадридская команда стала первой с показателем 1,046 млрд евро.
Впервые с сезона-2019/20 в тройку лидеров вернулся другой испанский клуб - "Барселона", которая заняла второе место с доходом 975 млн евро. Третьей стала немецкая "Бавария" (861 млн евро). В десятку также вошли: 4. "Пари Сен-Жермен" (Франция, 837 млн ​​евро), 5. "Ливерпуль" (Англия, 836 млн евро), 6. "Манчестер Сити" (Англия, 829 млн евро), 7. "Арсенал" (Англия, 821 млн евро), 8. "Манчестер Юнайтед" (Англия, 793 млн евро), 9. "Тоттенхэм" (Англия, 672 млн евро), 10. "Челси" (Англия, 584 млн евро).
Общий доход 20 клубов, попавших в рейтинг, по итогам сезона‑2024/25 достиг рекордной суммы в 12,4 млрд евро, что на 11% больше, чем в прошлом сезоне.
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Назван лучший клуб по доходам от рекламы на игровых футболках
16 июля 2025, 11:15
 
ФутболАнглияФранцияРеал МадридБарселонаБавария
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    7
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Барыс
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бетис
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Мидтъюлланн
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Штурм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лион
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Селтик
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Виктория Пльзень
    Порту
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Панатинаикос
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Штутгарт
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала