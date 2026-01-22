"Реал" занял первое место в рейтинге клубов с самым высоким доходом

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мадридский "Реал" занял первое место в рейтинге футбольных клубов с самым высоким доходом за сезон-2024/25, сообщается на сайте консалтинговой компании Deloitte.
"Реал" сохранил первое место в рейтинге с суммарным доходом 1,2 млрд евро за сезон-2024/25. В предыдущем отчете мадридская команда стала первой с показателем 1,046 млрд евро.
Впервые с сезона-2019/20 в тройку лидеров вернулся другой испанский клуб - "Барселона", которая заняла второе место с доходом 975 млн евро. Третьей стала немецкая "Бавария" (861 млн евро). В десятку также вошли: 4. "Пари Сен-Жермен" (Франция, 837 млн евро), 5. "Ливерпуль" (Англия, 836 млн евро), 6. "Манчестер Сити" (Англия, 829 млн евро), 7. "Арсенал" (Англия, 821 млн евро), 8. "Манчестер Юнайтед" (Англия, 793 млн евро), 9. "Тоттенхэм" (Англия, 672 млн евро), 10. "Челси" (Англия, 584 млн евро).
Общий доход 20 клубов, попавших в рейтинг, по итогам сезона‑2024/25 достиг рекордной суммы в 12,4 млрд евро, что на 11% больше, чем в прошлом сезоне.
