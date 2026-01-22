Прокуратура не утвердила дело генерала армии Булгакова, сообщил источник

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Прокуратура не утвердила дело бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей, оно возвращено следователю, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.

"Постановлением первого заместителя генерального прокурора дело возвращено следователю для производства дополнительного расследования в связи с недостатками, допущенными в ходе расследования", - рассказал собеседник агентства.

Следователь обжаловал решение, также уточнил он.

По его словам, в постановлении первый заместитель генпрокурора, среди прочего, указал на несостыковки с установлением ущерба по делу, также возникли вопросы к проведенной экспертизе.

Ранее расследование дела было завершено, защита и обвиняемый ознакомились с его материалами.

Мосгорсуд 23 октября продлил Булгакову срок ареста до 25 января. В рамках дела под стражей находятся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев , им также продлен арест.

Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле 2024 года. В правоохранительных органах агентству сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.

Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.

Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени Кирова Санкт-Петербурге . В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также военный пенсионер Геннадий Селезнев.