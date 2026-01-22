Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура не утвердила дело генерала армии Булгакова, сообщил источник - РИА Новости, 22.01.2026
01:50 22.01.2026 (обновлено: 06:06 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/rassledovanie-2069457536.html
Прокуратура не утвердила дело генерала армии Булгакова, сообщил источник
Прокуратура не утвердила дело генерала армии Булгакова, сообщил источник - РИА Новости, 22.01.2026
Прокуратура не утвердила дело генерала армии Булгакова, сообщил источник
Прокуратура не утвердила дело бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей, оно возвращено... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T01:50:00+03:00
2026-01-22T06:06:00+03:00
россия
санкт-петербург
происшествия, россия, санкт-петербург, дмитрий булгаков, геннадий селезнев, московский городской суд, военно-медицинская академия имени кирова
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Булгаков, Геннадий Селезнев, Московский городской суд, Военно-медицинская академия имени Кирова
Прокуратура не утвердила дело генерала армии Булгакова, сообщил источник

РИА Новости: дело экс-замминистра обороны Булгакова возвратили следствию

© РИА Новости / Алексей Ерешко | Перейти в медиабанкДмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Ерешко
Перейти в медиабанк
Дмитрий Булгаков. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Прокуратура не утвердила дело бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей, оно возвращено следователю, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.
"Постановлением первого заместителя генерального прокурора дело возвращено следователю для производства дополнительного расследования в связи с недостатками, допущенными в ходе расследования", - рассказал собеседник агентства.
Следователь обжаловал решение, также уточнил он.
По его словам, в постановлении первый заместитель генпрокурора, среди прочего, указал на несостыковки с установлением ущерба по делу, также возникли вопросы к проведенной экспертизе.
Ранее расследование дела было завершено, защита и обвиняемый ознакомились с его материалами.
Мосгорсуд 23 октября продлил Булгакову срок ареста до 25 января. В рамках дела под стражей находятся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев, им также продлен арест.
Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле 2024 года. В правоохранительных органах агентству сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.
Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также военный пенсионер Геннадий Селезнев.
Адвокат Сергей Севрук ранее рассказал РИА Новости, что мужчине вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - средства находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургДмитрий БулгаковГеннадий СелезневМосковский городской судВоенно-медицинская академия имени Кирова
 
 
