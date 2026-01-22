Тарасова оценила шансы Петросян побороться за пьедестал на Олимпиаде

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что у российской фигуристки Аделии Петросян есть шансы бороться за пьедестал на Олимпийских играх в Италии, несмотря на конкуренцию со стороны американских и японских спортсменок.