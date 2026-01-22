Рейтинг@Mail.ru
Тарасова оценила шансы Петросян побороться за пьедестал на Олимпиаде
14:36 22.01.2026
Тарасова оценила шансы Петросян побороться за пьедестал на Олимпиаде
Тарасова оценила шансы Петросян побороться за пьедестал на Олимпиаде
Тарасова оценила шансы Петросян побороться за пьедестал на Олимпиаде

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что у российской фигуристки Аделии Петросян есть шансы бороться за пьедестал на Олимпийских играх в Италии, несмотря на конкуренцию со стороны американских и японских спортсменок.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Петр Гуменник и Петросян получили приглашения на Олимпиаду.
"У нее есть тренер, и они вместе выбирают необходимую тактику. Не только Аделия претендует на пьедестал Олимпийских игр. Для этого можно взглянуть на мировой рейтинг, и все станет понятно: будут бороться и американки, и японки. Но у Аделии тоже есть шанс", - сказала Тарасова.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Тарасова назвала грандиозной победу Петросян
20 сентября 2025, 17:03
 
Италия, Милан, Татьяна Тарасова, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
 
