В Петербурге проведут проверку после драки водителя автобуса с подростком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. После драки водителя автобуса с подростком в Петербурге организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.
"Следователями устанавливаются обстоятельства совершения водителем автобуса хулиганских действий. По данному факту следователем следственного отдела по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка", - сообщает пресс-служба.
В городском комитете по транспорту сообщили, что 20 января в 16.30 на Московской улице в городе Пушкин в автобусе маршрута №545, принадлежащему компании "Вест-Сервис", произошел инцидент с участием нескольких подростков.
"По информации компании-перевозчика, молодые люди не успели сесть в автобус, и один из них начал бить по стеклам и дверям рюкзаком. Водитель попытался воспрепятствовать действиям подростков, в результате чего произошел конфликт", - говорится в сообщении.
На место происшествия водителем была вызвана полиция, в компании начато служебное расследование. "На данный момент водитель с линии снят и в ближайшее время будет вызван на комиссию по безопасности дорожного движения", - подчеркнули в комитете.
26 декабря 2025, 12:50